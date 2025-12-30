智崴四大動能 驅動接單

體感設備龍頭智崴（5263）昨（30）日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光景點、城市娛樂中心、中東市場等四大動能，明、後年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，尤其今年下半年新興市場起飛，今年全年新接訂單近20個案子，明年開始陸續發酵。

歐陽志宏分析，近年來智崴持續投入多元體感設備與整合式解決方案布局，相關成果已陸續在亞洲與中東市場轉化為具體專案，今年市場狀況會移轉到亞太地區，包括中東、日本及東南亞，成為智崴最大市場。

智崴預期，明、後年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕。歐陽志宏指出，尤其今年下半年新興市場起飛，今年全年新接訂單近20個案子，預期明、後年陸續完工啟用，帶動明年營運成長。

智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購五套不同的大型體感設備，業主規劃2027年於胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發，為智崴在越南與東南亞市場累積具體實績。

除亞洲市場外，中東地區亦是持續深耕的重要區域。歐陽志宏指出，沙烏地阿拉伯在「Vision 2030」政策推動下，加速推進大型娛樂與觀光建設，市場對高承載量與沉浸式體驗設備需求明顯提升。智崴已參與多項中東大型娛樂與主題樂園標案，部分案件進入決標階段，於當地市場的布局逐步深化。

中東地區首座飛行劇院已於本月24日開幕。智崴打造位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的Flying Over Saudi飛行劇院是中東首座飛行劇院，也是全球首座採用8K投影影像系統的飛行劇院。該劇院採用智崴頂級i-Ride飛行劇院系統，並以原創影片《飛越沙烏地阿拉伯》結合體感模擬與多重感官效果，呈現當地自然景觀與文化特色。