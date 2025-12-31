快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

輝創1月6日公開申購

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
富邦證券輔導的輝創電子31日起將受理競價拍賣作業。輝創電子總經理江世豐（左四）、富邦證券董事長程明乾（右三）與董事葉公亮（左三）於上市前業績發表會合影。富邦證券／提供
富邦證券輔導的輝創電子31日起將受理競價拍賣作業。輝創電子總經理江世豐（左四）、富邦證券董事長程明乾（右三）與董事葉公亮（左三）於上市前業績發表會合影。富邦證券／提供

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於今（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股新台幣33.06元，自2025年12月31日起競價拍賣至2026年1月5日止，將依競拍結果決定承銷價格，並訂於2026年1月6日開始公開申購。

⭐2025總回顧

輝創電子長期專注車用電子「全感測技術」，產品線完整，涵蓋多項先進駕駛輔助系統（ADAS）核心元件，並同時供應乘用車、商用車與摩托車市場，是國內少數具備完整感測方案的一階供應商。

公司深耕日系車廠多年，取得TOYOTA與HONDA認證，品質與技術深獲國際肯定，並積極拓展全球車廠合作，持續提升品牌能見度與市占率。

輝創電子自2022年起近三年營業收入分別為37.13億、48.17億、52.45億，年複合成長率達12.19%。2025年前三季營收為38.22億元，稅後淨利1.58億元，EPS 2.02元，在全球車市受匯率波動、終端需求與關稅政策等不確定因素影響下，仍展現穩健獲利能力，營運表現亮眼。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，全球車輛技術正朝向「電動化、自動化、聯網化」發展，各國法規強化主動安全配備要求，推升ADAS感測器滲透率。隨著AI與高速運算平台導入車載系統，對多感測整合方案的需求將持續增加，有助輝創電子鞏固市場地位，並支撐未來營運成長動能。

車市 市場 富邦

延伸閱讀

LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展　「MEET TOMORROW」主題開啟豪華電動化未來篇章

榮昌看好2026年業績成長

「商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦計畫」推動經費 十年要花855億

富邦證獲最佳ETF造市商獎

相關新聞

捷創上櫃 蜜月行情火

捷創科技（7810）長期以半導體測試技術為核心，取得國際半導體測試設備原廠的認證，協助原廠提供IC設計公司、晶圓廠及封測...

新兵好猛 仁大漲24%

仁大資訊（7767）主要從事資訊商品銷售，提供資訊系統整合規劃、建置、售後維修及維運等相關服務，於12月10日以承銷價4...

築間代理海外餐飲品牌

築間（7723）搶攻韓食市場並強化成長動能，首度以「代理」模式引進海外餐飲品牌，將韓國45年老字號「Joongang H...

群聯11月每股賺7.9元 獲利逾16億元 年增6.7倍

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（30）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利16.88億...

輝創1月6日公開申購

富邦證券輔導的輝創電子（6722）公司，將於今（31）日起受理競價拍賣作業。本次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底...

智崴四大動能 驅動接單

體感設備龍頭智崴（5263）昨（30）日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。