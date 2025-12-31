快訊

群聯11月每股賺7.9元 獲利逾16億元 年增6.7倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
群聯創辦人暨執行長潘健成。聯合報系資料照
群聯創辦人暨執行長潘健成。聯合報系資料照

NAND Flash控制IC廠群聯電子（8299）昨（30）日應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利16.88億元，年成長674.31%。綜觀來看，受惠客戶需求湧現、NAND價格大幅上漲，群聯獲利大躍進，單月EPS 7.9元，單月獲利就達第3季的76%。

觀察業績表現，群聯今年11月營收達70.22億元，月減0.62%、年增62.02%，創下單月歷史次高；累計前11月營收639.52億元、年增17.53%。記憶體爆發缺貨潮，群聯股價自10月下旬起飆漲，一路衝破千元，11月中旬盤中達1,390元歷史天價，回檔整理後近期又上攻，昨日收平盤1,340元。

展望後市，執行長潘健成先前曾說，AI推論推升NAND Flash需求，預期這波缺貨不是短期現象，NAND供需吃緊與漲價態勢將延續多年，另外，雲端服務業者（CSP）的營收與儲存容量呈線性關係，AI推論產生的資料都需儲存，剛性需求也帶動NAND價格上漲。

他強調，六大NAND原廠過去五年幾乎未獲利，謹慎控制產能，即使明年啟動擴產，新產能最快也要2027年底才會開出，供應吃緊的局面將持續，預期NAND未來數年維持供不應求的狀態。

群聯補充，關於當前市況，將策略性支援高附加價值的系統客戶，同時優先協助有急迫需求的客戶，並依據客戶歷史出貨狀況調整配置，避免客戶重複備貨造成市場失衡。群聯會引導客戶透過調整單位容量等方式，讓更多客戶能取得必要的產品，而非集中於少數客戶。

看待未來，聯將持續聚焦企業級SSD、AI應用與工控市場，預計明年企業級SSD銷售占比可望達20-30%，aiDAPTIV+將成為下一階段主要成長引擎。

