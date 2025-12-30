加百裕明年非3C營收占比拚過半 BBU無人機動能強

快訊

中央社／ 台北30日電

電池模組廠加百裕總經理林才富今天表示，2025年是公司的轉型年，目標是2026年非3C營收占比要提升到50%至55%，BBU（電池備援電力模組）、E-bike（電動輔助自行車）、無人機為主要動能來源，樂觀看待加百裕「明年狀況比今年好」。

加百裕今天舉行線上法人說明會，林才富表示，PC市場遭遇記憶體缺貨漲價，需求與供應面同時受影響，預估明年對PC市場而言是「小年」，加百裕全力提高非3C產品營收比重。

其中在BBU方面，林才富坦承，加百裕投入市場時間較慢，跨過3KW、5KW，直接從12KW切入，最近剛完成內部的關鍵製程驗證，已取得1家客戶訂單，第2個案子也正在談，預估明年上半年完成產品認證，下半年試樣出貨，大量出貨時間點落在2027年。

其次在E-bike方面，林才富表示，前兩年E-bike市場歷經庫存調整，營運比較辛苦，現在看到庫存去化已逐漸完成，慢慢恢復動能，加上加百裕最近新增2家國際品牌客戶，其中1家是美國第1大廠，預計明年5月開始出貨，可望挹注營運動能。

另外，加百裕今年新切入無人機市場，接獲美、歐客戶訂單，還有幾個案子正在談，看好此為明年主要成長機會。

加百裕今年前11月營收新台幣46.01億元，年減7.6%；前3季歸屬母公司淨損1.49億元，較去年同期淨損6394萬元擴大1.33倍，每股稅後淨損1.58元。林才富樂觀看待，今年是加百裕的轉型年，明年狀況會比今年好。

