群聯11月獲利年增674% 每股純益7.9元

中央社／ 新竹30日電

記憶體控制晶片群聯電子自結11月歸屬母公司淨利新台幣16.88億元，較去年同期2.18億元增加674.31%，單月每股純益達7.9元。

⭐2025總回顧

受惠企業級固態硬碟（SSD）、人工智慧（AI）與邊緣運算需求持續攀升，群聯11月控制晶片總出貨量年增84%，營收達70.22億元，年增62%，為歷年同期新高。

隨著營業額擴增，以及儲存型快閃記憶體NAND Flash）報價上漲，群聯11月獲利大幅成長，自結歸屬母公司淨利達16.88億元，年增674.31%，單月每股純益7.9元。

群聯先前表示，雲端服務供應商（CSP）大量採購企業級SSD，支撐AI推論所需的大規模儲存空間，造成NAND Flash市場出現結構性缺貨與漲價情況，後續供應將更加緊張。

群聯指出，將策略性支援高附加價值的系統客戶，同時優先協助有急迫需求的客戶，並依據客戶歷史出貨狀況調整配置，避免客戶重複備貨造成市場失衡。此外，群聯會引導客戶透過調整單位容量等方式，讓更多客戶能取得必要的產品，而非集中於少數客戶。

群聯 控制晶片 快閃記憶體 NAND Flash

