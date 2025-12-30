智崴法說會／今年新接訂單近20個 四大動能加持明年營運

體感設備龍頭智崴（5263）30日舉行法說會，展望後市，智崴董事長歐陽志宏表示，預期將有包含一級主題樂園、全球觀光景點、城市娛樂中心、中東市場等四大動能。智崴明後兩年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，尤其今年下半年新興市場起飛，今年全年新接的訂單近20個案子，對2026年營運樂觀看待。

根據華爾街日報報導，近年沉浸式娛樂快速發展出介於小型娛樂設施與傳統大型主題樂園之間的「高質感中階市場」，相較於高資本、長建設期的度假型樂園，這類場域更強調模組化設計、內容彈性更新與營運效率，回應消費者對於短時間、高密度社交體驗的需求。以拉斯維加斯的Area15為例，該場域結合藝術、沉浸式展演、IP 主題體驗、餐飲與零售，採開放式體驗的概念，讓遊客依興趣自由選擇體驗內容，提升空間與投資使用效率。

歐陽志宏指出，上述新世代娛樂市場所強調的彈性、模組化與整合能力，正是智崴多年來產品研發與系統整合的核心方向。智崴長期投入多元化產品線與整合式解決方案布局，產品線涵蓋飛行劇院、超大型至中小型體感設備、個人化沉浸式模擬器及主題場域整合應用，可依不同場域規模與投資條件進行彈性配置，協助客戶縮短建置期並提升整體營運效率，相關研發成果亦逐步轉化為實際訂單。

智崴近期獲越南大型主題樂園業主採購5套不同的大型體感設備，展現多元產品線推進單一客戶採用智崴多款設備的實績。業主規劃於2027年於胡志明市近郊區域打造全越南最大的主題樂園，結合主題樂園、商場與飯店的綜合型娛樂開發，為智崴在越南與東南亞市場累積具體實績。

除了亞洲市場外，中東地區亦是智崴持續深耕的重要區域。沙烏地阿拉伯在「Vision 2030」政策推動下，加速推進大型娛樂與觀光建設，市場對高承載量與沉浸式體驗設備需求明顯提升。智崴目前已參與多項中東大型娛樂與主題樂園標案，部分案件進入決標階段，於當地市場的布局逐步深化。

中東地區首座飛行劇院也於本月24日正式開幕。由智崴所打造位於沙烏地阿拉伯首都利雅德的Flying Over Saudi飛行劇院，除了是中東首座飛行劇院，也是全球首座採用 8K 投影影像系統的飛行劇院。該劇院採用智崴頂級i-Ride飛行劇院系統，兼顧高承載量與體驗品質，並以原創影片《飛越沙烏地阿拉伯》結合體感模擬與多重感官效果，呈現當地自然景觀與文化特色，為智崴在中東市場的重要里程碑。

隨著國際娛樂品牌持續投入中東與新興市場，包括迪士尼宣布與Miral合作於阿布達比亞斯島打造全新主題樂園、環球影城亦正規劃在沙烏地阿拉伯建造主題樂園，市場對高品質沉浸式體驗的需求將持續擴大。展望未來，智崴預期明後兩年將於中東、亞洲、北美及南美洲陸續有體感設備與飛行劇院專案開幕，持續以整合式解決方案為基礎，穩健推進全球市場布局。