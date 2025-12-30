台新00987A 今日掛牌逆勢帶量走高
今30日台股受到美股下跌及兩岸關係緊張衝擊，早盤一度大跌逾200點，不過今日掛牌上市的主動台新優勢成長ETF（00987A），憑藉經理人主動選股趨吉避凶優勢，盤中逆勢走高，而且不到十點成交量即爆大量至25,000張以上。
⭐2025總回顧
主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，非AI產業則持續面臨逆風。
展望未來，這樣的分化趨勢恐怕還會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局台灣成長股主動式ETF，不僅可一次投資一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。
