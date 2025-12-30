快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

台新00987A 今日掛牌逆勢帶量走高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

今30日台股受到美股下跌及兩岸關係緊張衝擊，早盤一度大跌逾200點，不過今日掛牌上市的主動台新優勢成長ETF（00987A），憑藉經理人主動選股趨吉避凶優勢，盤中逆勢走高，而且不到十點成交量即爆大量至25,000張以上。

⭐2025總回顧

主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，非AI產業則持續面臨逆風。

展望未來，這樣的分化趨勢恐怕還會持續一段時間，若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，為台灣優勢成長股提供強勁的成長動能，建議優先布局台灣成長股主動式ETF，不僅可一次投資一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

ETF AI 台股

延伸閱讀

開年布局傳統旺季 這ETF不配息追台股成長紅利

主動群益科技創新ETF上市 鎖定創新科技為投資主題

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

相關新聞

矽科宏晟掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者年底紅包落袋 大賺逾11萬報酬率60%

高科技產業製程化學品供應系統廠商矽科宏晟（6725）30日以每股188元掛牌上櫃，早盤以294元開出，上漲106元，股價...

萬潤2026年營運喊衝 訂單看到半年後

晶圓代工與封測廠因應AI晶片對先進封裝產能需求，持續擴產計畫，設備供應鏈受惠。業界指出，2026年上半年台灣先進封裝將迎...

中天新藥 攻國際市場

中天（4128）總經理陳振文昨（29）日表示，明年關鍵目標是以商化為導向，持續推進新藥產品Symbiota國際布局，創造...

漢來美食拚績增雙位數

漢來美食（1268）旗下知名的自助餐「島語」昨（29）日再展第三家店，隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來...

佳邦營運邁入加速期

被動元件廠佳邦（6284）昨（29）日舉行法說會，公司表示，隨著WiFi 7、AI PC、DDR5等新應用滲透率持續提升...

桓鼎2026年拚轉盈

桓鼎-KY（5543）昨（29）日舉行法說會，董事長莊宏偉指出，明年外銷吊頂龍骨業務看來成長率不錯，轉投資佐茂電池模組業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。