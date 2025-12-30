聽新聞
矽科宏晟掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者年底紅包落袋 大賺逾11萬報酬率60%
高科技產業製程化學品供應系統廠商矽科宏晟（6725）30日以每股188元掛牌上櫃，早盤以294元開出，上漲106元，股價一度衝高到302元，上漲114元，漲幅60.63%，抽中的投資人若賣出，可賺進11.4萬元，年底前小紅包順利進帳。
矽科宏晟掛牌前公開申購承銷張數為承銷張數843張，總合格件17萬8,238件，中籤率0.47%；30日掛牌上櫃，趕上年底掛牌列車，也是今年結束前最後1檔掛牌新股，順利拉開蜜月行情序幕，股價開高，一度衝達302元，盤中漲幅逾55%。
矽科宏晟為日本關東化學與宏晟合資成立的公司，專注高科技產業製程廠務系統整合工程與化學品供應系統設備，為國內少數具備半導體先進製程與先進封裝實績的廠商，成功打入台系晶圓大廠廠務工程供應鏈；同時也成功跨入國際市場，參與台系晶圓大廠日本熊本廠專案。
受惠全球半導體擴產與先進製程升級，矽科宏晟今年累計前11月營收34.57億元，年增21.38%。隨著2奈米以下先進製程與先進封裝需求放量，及海外布局逐步發酵，接單能見度高，營運成長動能可期。
