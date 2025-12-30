快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

矽科宏晟掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者年底紅包落袋 大賺逾11萬報酬率60%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
矽科宏晟財務長陳明賢（左）及總經理柯燦塗。圖／本報系資料照片
矽科宏晟財務長陳明賢（左）及總經理柯燦塗。圖／本報系資料照片

高科技產業製程化學品供應系統廠商矽科宏晟（6725）30日以每股188元掛牌上櫃，早盤以294元開出，上漲106元，股價一度衝高到302元，上漲114元，漲幅60.63%，抽中的投資人若賣出，可賺進11.4萬元，年底前小紅包順利進帳。

⭐2025總回顧

矽科宏晟掛牌前公開申購承銷張數為承銷張數843張，總合格件17萬8,238件，中籤率0.47%；30日掛牌上櫃，趕上年底掛牌列車，也是今年結束前最後1檔掛牌新股，順利拉開蜜月行情序幕，股價開高，一度衝達302元，盤中漲幅逾55%。

矽科宏晟為日本關東化學與宏晟合資成立的公司，專注高科技產業製程廠務系統整合工程與化學品供應系統設備，為國內少數具備半導體先進製程與先進封裝實績的廠商，成功打入台系晶圓大廠廠務工程供應鏈；同時也成功跨入國際市場，參與台系晶圓大廠日本熊本廠專案。

受惠全球半導體擴產與先進製程升級，矽科宏晟今年累計前11月營收34.57億元，年增21.38%。隨著2奈米以下先進製程與先進封裝需求放量，及海外布局逐步發酵，接單能見度高，營運成長動能可期。

先進製程 半導體

延伸閱讀

歲末最暖驚喜！平鎮區長蕭巧如手寫紅包致謝 基層發文讚不可思議

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

智原小金雞 雅特力明年1月上櫃

疫期停辦多年…基隆國際百貨重啟歲末感恩義賣活動 助創世送弱勢者年禮

相關新聞

矽科宏晟掛牌上櫃蜜月亮眼 中籤者年底紅包落袋 大賺逾11萬報酬率60%

高科技產業製程化學品供應系統廠商矽科宏晟（6725）30日以每股188元掛牌上櫃，早盤以294元開出，上漲106元，股價...

萬潤2026年營運喊衝 訂單看到半年後

晶圓代工與封測廠因應AI晶片對先進封裝產能需求，持續擴產計畫，設備供應鏈受惠。業界指出，2026年上半年台灣先進封裝將迎...

中天新藥 攻國際市場

中天（4128）總經理陳振文昨（29）日表示，明年關鍵目標是以商化為導向，持續推進新藥產品Symbiota國際布局，創造...

漢來美食拚績增雙位數

漢來美食（1268）旗下知名的自助餐「島語」昨（29）日再展第三家店，隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來...

佳邦營運邁入加速期

被動元件廠佳邦（6284）昨（29）日舉行法說會，公司表示，隨著WiFi 7、AI PC、DDR5等新應用滲透率持續提升...

桓鼎2026年拚轉盈

桓鼎-KY（5543）昨（29）日舉行法說會，董事長莊宏偉指出，明年外銷吊頂龍骨業務看來成長率不錯，轉投資佐茂電池模組業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。