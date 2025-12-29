台表科30日起買庫藏股1萬張 轉讓員工
PCBA/SMT廠商台表科（6278）今日公告，明日起買庫藏股1萬張，買回股份目的：轉讓股份予員工，預定買回之期間：114/12/30~115/02/26，買回區間價格（元）：66.50~148.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回。
台表科指出，買回方式：自集中交易市場買回，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率（%）：3.42公司擬於114年12月30日至115年02月26日，自集中交易市場預計買回普通股10,000仟股，買回區間價格為每股新台幣66.5元至148元，但當公司股價低於所訂區間價格時，將繼續執行買回公司股份。
台表科指出，董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：此次買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.42%，且買回股份所需金額上限僅占公司流動資產之3.90%，茲聲明公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響公司資本之維持。
