永昕砸30億 日本蓋基地

永昕（4726）昨（29）日召開法說會，董事長陳佩君表示，永昕近年來深化日本策略布局，並與三大日商合組新公司，新公司共要投資逾30億元在日本建生產基地，新廠預計明年動工，2030年投產，將擁有哺乳類細胞製最高1.2萬公升，並可生產年1,000萬劑針劑。

陳佩君表示，永昕公司以耕耘多年的成果為強大根基，因應地緣政治並響應日本政府促進生物相似藥政策，日前與日本三大合作夥伴Alfresa Holdings Corporation 、Kidswell Bio Corporation及Chiome Bioscience Inc. 正式簽署股東合資協議，共同成立合資公司Alfenax Biologics Corporation。