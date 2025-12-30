永昕砸30億 日本蓋基地
永昕（4726）昨（29）日召開法說會，董事長陳佩君表示，永昕近年來深化日本策略布局，並與三大日商合組新公司，新公司共要投資逾30億元在日本建生產基地，新廠預計明年動工，2030年投產，將擁有哺乳類細胞製最高1.2萬公升，並可生產年1,000萬劑針劑。
⭐2025總回顧
陳佩君表示，永昕公司以耕耘多年的成果為強大根基，因應地緣政治並響應日本政府促進生物相似藥政策，日前與日本三大合作夥伴Alfresa Holdings Corporation 、Kidswell Bio Corporation及Chiome Bioscience Inc. 正式簽署股東合資協議，共同成立合資公司Alfenax Biologics Corporation。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言