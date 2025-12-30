富田電機三動能 發功

電動馬達龍頭廠富田電機（4590）預計明年1月下旬於創新板掛牌上市，董事長張金鋒表示，公司積極布局三大成長引擎，包括電動載具動力系統、航太科技及無人電動載具，法人估，富田明年營收看增三成，毛利也會進一步提升。

富田今（30）日舉行上市前業績發表會，張金鋒昨日表示，目前航太科技在開發無人機馬達方面，已取得台灣及北美兩家大廠訂單，並已小量出貨；高階機器人關節馬達，也送樣歐洲客戶。

富田深耕馬達領域逾30年，被譽為全球最大電動車品牌「心臟」的隱形冠軍。公司主要產品包括無人電動載具、電動載具動力系統、高階伺服馬達及工業用馬達等，資本額6億元。

富田今年前三季合併營收10.08億元，第3季由虧轉盈，每股稅後純益1.44元；累計前三季稅後純益0.34億元，每股稅後純益0.67元。法人估，今年應是谷底，明年隨新產品陸續出貨，營收看增三成以上。

富田核心競爭力在於「少量多樣」的客製化能力與模組化產品策略，能快速滿足高階應用市場需求；特別是在電動車領域，為少數能提供完整動力系統解決方案的廠商，產品品質與可靠性，獲得國際一線大廠長期認可。

展望未來，張金鋒說，富田積極布局電動載具、航太科技（無人機、低軌衛星）、無人電動載具（機器人、機器狗）與智慧製造跨足高階關節馬達，預期將成為未來三年的主要成長動能。

其中，在電動載具動力系統部分，富田將持續優化電動車動力系統的效能與輕量化，積極拓展至電動船、電動巴士、電動貨車、電動農用機械等商用載具市場，搶占全球電動車產業鏈的關鍵位置。

航太科技方面，已成立小型化業務部門，專注於高精度、輕量化的馬達產品開發，並成功切入無人機（UAV）及低軌衛星應用的代工服務。目前，公司已開發15種無人機馬達，並取得台灣及北美廠訂單，且已小量出貨。富田看好AI機器人市場的爆發性成長，積極開發高階機器人關節馬達，並已對歐洲客戶送樣。