網家旗下 比比昂結盟日商
PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務子公司「比比昂Bibian」昨（29）日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事建立資本與業務合作夥伴關係。雙方業務合作首波聚焦台灣消費者需求高的動漫與角色IP商品領域。
⭐2025總回顧
伊藤忠商事看好台灣跨境電商市場的長期成長潛力，看好比比昂在台日跨境商品流通上的累積成果。比比昂目前已建構涵蓋約一億件規模的日本商品數量，並以自營的跨境物流體系提供具成本競爭力且高度穩定的配送服務。
而日本及海外市場透過與伊藤忠商事深度合作，比比昂將能有效對接日本供應端與IP產業體系，伊藤忠商事指出，服務是日本商品與IP內容進入台灣市場的重要橋梁，比比昂跨境電商交易額中有極大比例來自日本動漫與角色相關商品，此次策略合作，雙方將展開更深層的業務協作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言