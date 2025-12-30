網家旗下 比比昂結盟日商

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境電商服務子公司「比比昂Bibian」昨（29）日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事建立資本與業務合作夥伴關係。雙方業務合作首波聚焦台灣消費者需求高的動漫與角色IP商品領域。

伊藤忠商事看好台灣跨境電商市場的長期成長潛力，看好比比昂在台日跨境商品流通上的累積成果。比比昂目前已建構涵蓋約一億件規模的日本商品數量，並以自營的跨境物流體系提供具成本競爭力且高度穩定的配送服務。

而日本及海外市場透過與伊藤忠商事深度合作，比比昂將能有效對接日本供應端與IP產業體系，伊藤忠商事指出，服務是日本商品與IP內容進入台灣市場的重要橋梁，比比昂跨境電商交易額中有極大比例來自日本動漫與角色相關商品，此次策略合作，雙方將展開更深層的業務協作。