被動元件廠佳邦（6284）昨（29）日舉行法說會，公司表示，隨著WiFi 7、AI PC、DDR5等新應用滲透率持續提升，加上AI伺服器與低軌衛星相關業務逐步放量，2026年成長動能明確，營運可望進入新一波加速期。

法人看好，佳邦明年業績衝刺，續寫新高可期。

佳邦表示，以WiFi 7來說，採用320MHz頻寬、多路操作（MLO）等新技術，對射頻與電源管理要求大幅提高，帶動高頻、高品質電感需求同步升級。隨網通設備換機潮啟動，WiFi 7滲透率可望持續攀升，有助推升相關元件出貨量與單價，成為公司明年重要成長引擎之一。

終端運算應用方面，佳邦看好AI PC帶動新一波換機動能。公司指出，微軟停止支援Windows 10作業系統，加速企業與消費端換機需求，AI功能導入推升對射頻與電源管理元件規格要求，高階電競筆電與AI PC對電感用量增加，為元件市場注入新動能。

此外，DDR5滲透率持續提升，也為佳邦帶來正向助力。佳邦說明，隨伺服器與高效能運算平台全面升級，對電源穩定度與訊號完整性要求提高，相關電感需求同步成長，且DDR5世代有助擴大高頻與高附加價值元件的市場規模，佳邦在相關產品布局已具備受惠條件。

在消費與運算應用之外，佳邦積極切入高成長性的AI伺服器與低軌衛星市場。佳邦指出，低軌衛星技術成熟、成本下降，全球通訊產業朝向6G發展，高頻元件與天線需求持續擴大。

業界透露，佳邦已打入國際低軌衛星大廠供應鏈，並切入AI伺服器應用，相關業務正逐步放量，為2026年營運增添新動能。

展望未來，佳邦強調，持續以研發強化技術護城河，聚焦小型化、低功耗、高頻化與模組化等關鍵方向，提升產品差異化與附加價值。