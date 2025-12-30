漢來美食拚績增雙位數

漢來美食（1268）旗下知名的自助餐「島語」昨（29）日再展第三家店，隨著餐飲市場進入年度尾牙及農曆春節的預訂旺季，漢來美食旗下19個品牌、總共53家餐廳持續加速動作，全力刷新目標。法人估，明年營收拚增兩位數。

漢來美食11月營收，單月營收為5.4億元，月增4.8%、年增10.7%，單月營收創同期新高，為本年度次高；累計前11月營收為56.73億元，年增5.9%，創歷史新高紀錄。

12月漢來美食自助餐品牌「島語」在桃園台茂購物中心正式開業，這也是該品牌的第三家分店，雖已屆年底，但仍可為集團今年營收添加薪火。同時全台五家的漢來海港自助餐，也因年末聚餐需求增加，訂位量持續居於滿水位。

2026年第1季，因為農曆春節落在2月中旬且假期長達九天，除夕圍爐與春節聚餐需求強烈，高雄漢來大飯店與漢來巨蛋會館兩館宴會廳目前圍爐宴均已接近滿席；加上娘家宴和春酒宴席，整體接訂量也已逾八成。

而台北南港漢來大飯店宴會廳春節期間預約更是超過九成五，預計在今年底以前，北、高兩地三館宴席桌數將全數售罄，集團明年第1季營收將勢如破竹、再創高峰。