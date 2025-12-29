永昕法說會／與日本合資子公司 將投逾30億元在日本建新廠

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

永昕（4726）29日召開法說會，董事長陳佩君表示，永昕近年來深化日本策略布局，並與三大日商合組新公司，新共要投資逾30億元在日本建生產基地，新廠預計明年動工，2030年投產，將擁有哺乳類細胞製程最高1.2萬公升的產能，並可生產年1,000萬劑針劑。

陳佩君表示，永昕公司以耕耘多年的成果為強大根基，因應地緣政治並響應日本政府促進生物相似藥政策，日前與日本三大合作夥伴Alfresa Holdings Corporation 、Kidswell Bio Corporation及Chiome Bioscience Inc. 正式簽署股東合資協議，共同成立合資公司Alfenax Biologics Corporation。

她表示，合資公司Alfenax目前正在規劃新廠設計，但已獲日本厚生勞動省同意50%的經費補助，永昕實際出資金額將佔45%、約6.75億元。

永昕表示，未來Alfenax秋田廠將成為永昕現有二座GMP廠的產能延伸；同時，由於Alfenax秋田廠將專注於製造（CMO），其所衍生的製程開發需求，將回流由台灣永昕承接，進一步帶動永昕整體營收與專案動能。

陳佩君表示，2025年是永昕「全球化成果年」，不僅成功晉升為兩項國際上市藥品供應商，亦持續深化日本策略布局，順應全球供應鏈在地化趨勢，攜手Alfresa等三大日商合資成立Alfenax，在日本建置生物藥生產基地，進行生物藥CMO與藥品流通等業務；同時，以傳統生物藥深厚能力為基礎，加速推進新興生物藥ADC (抗體藥物複合體)的發展。

隨著多國法規單位陸續查廠通過，永昕GMP一廠已進入上市生物藥品的商業化量產階段，永昕由僅進行生物藥開發與臨床階段之CDMO，成為可供應國際上市藥品之CDMO。上市商業化產品的穩定生產，將自2025年底起為永昕挹注具規模的持續性營收，為未來營運帶來更高的穩定度與能見度。

此外，永昕自2021年起即積極拓展ADC新興生物藥領域，2025年成功取得日本RIN Institute獨家授權之VLK連接子技術，加上自研的Multi-arm連接子技術，已逐步建構具競爭力的次世代ADC一站式服務。

