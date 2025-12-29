第三方支付添生力軍 紅陽1月5日登錄興櫃

第三方支付廠紅陽（7745）科技預計明年元月5日登錄興櫃，29日舉辦興櫃前法說會，董事長呂寶麟指出，公司是全台唯一「金流支付」與「生鮮供應鏈」的垂直整合服務，加上Fintech助力，有信心切入產值破兆的餐飲市場，展現強勁的獲利成長動能。

相較於其他競爭對手，紅陽以「生鮮供應鏈整合服務」與「AI智慧型SCRM系統研發」，展現技術與通路優勢；更透過轉投資子公司宥杏，將金融支付、冷鏈物流與食材採購結合，透過全系統雲端化資安管理與一站式服務鏈，串聯全台數百家知名餐飲集團，蛻變為全台首創數位化「科技菜商」。

紅陽成立於2000年，目前資本額1.795億元，主要大股東為即將更名為光聚晶電聯合的大宇資，包括中華開發、彰銀創投也都是股東之一，該公司去年財報呈現小虧，今年預估也是小虧。

對此，紅陽總經理黃懸德指出，今年小虧原因來自因應上市櫃，公司調整掉部分主管機關認為屬於灰色地帶的支付業務與市場，致使營收、獲利受到影響，但明年有信心轉虧為盈。

展望明年，黃懸德指出，除本業將穩健成長外，公司也會擴大投資子公司宥杏，從現有持股近20%，增加為40%，並將其合併為可認列營收的子公司，並成為單一最大股東。

據悉，宥杏成立於2021年，為台灣第一個科技菜商，訴求產地直送，全程冷鏈以及數位化管理，宥杏每月交易筆數約5,000筆，並透過紅陽代收代付，目前宥杏已與很多五星級飯店、連鎖餐廳、火鍋、咖啡廳合作，客戶不斷擴大中。