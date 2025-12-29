智原孵最新小金雞雅特力 預計明年1月下旬掛牌上櫃

智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計將於明年1月下旬掛牌，孵出最新小金雞。智原總經理暨雅特力董事長王國雍表示，雅特力今年業績將優於去年，並對明年營運展望正面看待，預期主軸應用如無人機、電競等都將有大幅成長。

雅特力專注於高階32位元MCU開發，累計前三季營收為12.34億元，為歷年同期新高，累計前三季每股純益為1.38元。

雅特力成立於2016年，該公司總經理林鴻裕指出，當初是看到整個大中華區高階MCU市場的缺口，且有別於當時MCU業者大多投注於8位元MCU，雅特力一開始就選用M4等級核心，產品主要是用於行業應用、工業／馬達控制、消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，正式進入車用MCU領域。後來因為看到邊緣AI的潛力，今年也將研發重心轉向邊緣AI相關開發。

熱門的無人機是雅特力現階段前三大應用之一，該公司預估，其今年應用於驅動無人機螺旋槳的MCU出貨量，將超過1,000萬顆。該公司的MCU可應用於無人機的飛行控制器、驅動螺旋槳的電子變速器，以及雲台等面向。

另外，雅特力提到，該公司的產品可應用於人形機器人的關節模組、電池模組，以及手部馬達等。王國雍認為，人形機器人是機器人發展的極致，只要能夠切入相關領域，其他消費性應用也就較容易打入。