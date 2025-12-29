快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

聽新聞
0:00 / 0:00

智原孵最新小金雞雅特力 預計明年1月下旬掛牌上櫃

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
智原總經理暨雅特力董事長王國雍。記者鐘惠玲/攝影
智原總經理暨雅特力董事長王國雍。記者鐘惠玲/攝影

智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計將於明年1月下旬掛牌，孵出最新小金雞。智原總經理暨雅特力董事長王國雍表示，雅特力今年業績將優於去年，並對明年營運展望正面看待，預期主軸應用如無人機、電競等都將有大幅成長。

⭐2025總回顧

雅特力專注於高階32位元MCU開發，累計前三季營收為12.34億元，為歷年同期新高，累計前三季每股純益為1.38元。

雅特力成立於2016年，該公司總經理林鴻裕指出，當初是看到整個大中華區高階MCU市場的缺口，且有別於當時MCU業者大多投注於8位元MCU，雅特力一開始就選用M4等級核心，產品主要是用於行業應用、工業／馬達控制、消費性電子等領域，並於2023年通過相關認證後，正式進入車用MCU領域。後來因為看到邊緣AI的潛力，今年也將研發重心轉向邊緣AI相關開發。

熱門的無人機是雅特力現階段前三大應用之一，該公司預估，其今年應用於驅動無人機螺旋槳的MCU出貨量，將超過1,000萬顆。該公司的MCU可應用於無人機的飛行控制器、驅動螺旋槳的電子變速器，以及雲台等面向。

另外，雅特力提到，該公司的產品可應用於人形機器人的關節模組、電池模組，以及手部馬達等。王國雍認為，人形機器人是機器人發展的極致，只要能夠切入相關領域，其他消費性應用也就較容易打入。

無人機 機器人 智原 電池模組

延伸閱讀

富田擬1月下旬上市 攻無人機低軌衛星和機器人

雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

生技業掛牌數明年拚新高 橫跨新藥、生物醫材、AI、健康管理領域

相關新聞

智原孵最新小金雞雅特力 預計明年1月下旬掛牌上櫃

智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計將於明年1月下旬掛牌，孵出最新小金雞。智原總經理暨雅...

紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

第三方支付品牌紅陽科技將於2026年1月5日登錄興櫃，經營團隊今天舉辦興櫃前法人說明會表示，餐飲業是比電商現金流更穩定的...

富田擬1月下旬上市 攻無人機低軌衛星和機器人

馬達製造和系統整合商富田電機規劃2026年1月下旬上市掛牌，登錄台灣證券交易所創新板。富田董事長張金鋒今天表示，除了鞏固...

雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

MCU設計業者雅特力-KY（6907）上櫃進入倒數，公司預計2026年1月下旬於櫃買中心半導體類股掛牌，並將於明（30）...

北極星私募 每股30元

北極星藥業-KY（6550）指出，最大股東陳賢哲12月15日接掌董事長後，執行長也將由陳賢哲暫代，北極星藥業也將以每股參...

位速揪伴攻太陽能

機構件廠位速（3508）近年積極轉型，昨（28）日公告與Solar AI Industries Corp簽訂協議，Sol...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。