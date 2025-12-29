快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

受法人看好 廣明受機器人題材激勵早盤強漲

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

廣明（6188）29日受即將展開的全球最大消費電子展CES激勵，早盤股價強勢大漲逾8%，雖遭遇前方賣壓而壓回，但終盤仍有3%以上的漲幅，成交量放大至9,196張。法人指出，本次CES展以「AI Forward」為主題，將會以人工智慧如何融入日常生活為核心，圍繞著AI機器人、智慧家電、自駕車、AI電腦等主題，而廣明旗下子公司達明正是最純的機器人供應商，近期也推出了全新協作型機器人解決方案，備受矚目。

⭐2025總回顧

法人表示，繼2025 CES黃仁勳攜14台機器人粉墨登場後，2026 CES將會更聚焦於Physical AI，展覽上預期將會出現更多具備 AI能力的家用機器人，工業機器人也將透過邊緣AI晶片的升級而達到更精準、高效的作業效率。據高盛預測，2035年人形機器人市場將達到1,540億美元。

而中系供應鏈在人形機器人方面更是早已有了實績，26日優必選的第一千台機器人正式下線，實現了全年千台產能的目標，預計26年將會直接暴增十倍至萬台的規模。而在手訂單的部分則是來到了14億元，顯示隨著技術逐漸成熟，機器人的市場將進一步擴增，而達明藉由視覺+AI+機械手臂的整合方案，將有機會進一步拿下更多市場份額。

除了機器人外，廣明自身還有SSD、HDD等硬碟代工業務，有望受惠於這波記憶體漲價潮，其客戶今年已飆漲近六倍，而廣明具有雙題材，受法人看好。

工業機器人 AI CES

延伸閱讀

李四川口中「秘密基地」差點上位？蔣萬安大讚黃仁勳眼光真的非常好

黃仁勳獲金融時報風雲人物 創AI榮景影響力再進化

繼時代雜誌後再奪殊榮 黃仁勳獲FT年度風雲人物

美參議員籲黃仁勳作證　說明川普售中H200決策

相關新聞

富田擬1月下旬上市 攻無人機低軌衛星和機器人

馬達製造和系統整合商富田電機規劃2026年1月下旬上市掛牌，登錄台灣證券交易所創新板。富田董事長張金鋒今天表示，除了鞏固...

智原孵最新小金雞雅特力 預計明年1月下旬掛牌上櫃

智原（3035）旗下微控制器（MCU）廠雅特力-KY（6907）預計將於明年1月下旬掛牌，孵出最新小金雞。智原總經理暨雅...

紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

第三方支付品牌紅陽科技將於2026年1月5日登錄興櫃，經營團隊今天舉辦興櫃前法人說明會表示，餐飲業是比電商現金流更穩定的...

雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

MCU設計業者雅特力-KY（6907）上櫃進入倒數，公司預計2026年1月下旬於櫃買中心半導體類股掛牌，並將於明（30）...

北極星私募 每股30元

北極星藥業-KY（6550）指出，最大股東陳賢哲12月15日接掌董事長後，執行長也將由陳賢哲暫代，北極星藥業也將以每股參...

位速揪伴攻太陽能

機構件廠位速（3508）近年積極轉型，昨（28）日公告與Solar AI Industries Corp簽訂協議，Sol...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。