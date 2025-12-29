受法人看好 廣明受機器人題材激勵早盤強漲

廣明（6188）29日受即將展開的全球最大消費電子展CES激勵，早盤股價強勢大漲逾8%，雖遭遇前方賣壓而壓回，但終盤仍有3%以上的漲幅，成交量放大至9,196張。法人指出，本次CES展以「AI Forward」為主題，將會以人工智慧如何融入日常生活為核心，圍繞著AI機器人、智慧家電、自駕車、AI電腦等主題，而廣明旗下子公司達明正是最純的機器人供應商，近期也推出了全新協作型機器人解決方案，備受矚目。

法人表示，繼2025 CES黃仁勳攜14台機器人粉墨登場後，2026 CES將會更聚焦於Physical AI，展覽上預期將會出現更多具備 AI能力的家用機器人，工業機器人也將透過邊緣AI晶片的升級而達到更精準、高效的作業效率。據高盛預測，2035年人形機器人市場將達到1,540億美元。

而中系供應鏈在人形機器人方面更是早已有了實績，26日優必選的第一千台機器人正式下線，實現了全年千台產能的目標，預計26年將會直接暴增十倍至萬台的規模。而在手訂單的部分則是來到了14億元，顯示隨著技術逐漸成熟，機器人的市場將進一步擴增，而達明藉由視覺+AI+機械手臂的整合方案，將有機會進一步拿下更多市場份額。

除了機器人外，廣明自身還有SSD、HDD等硬碟代工業務，有望受惠於這波記憶體漲價潮，其客戶今年已飆漲近六倍，而廣明具有雙題材，受法人看好。