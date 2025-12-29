紅陽科技1月5日登興櫃 進軍生鮮供應鏈轉向成長新賽道

快訊

中央社／ 台北29日電
大宇資訊旗下第三方支付品牌紅陽科技29日舉辦興櫃前法人說明會，將於2026年1月5日登錄興櫃，紅陽董事長呂寶麟表示，紅陽持續深耕台灣金流服務市場，期許成為全方位支付整合者。中央社
大宇資訊旗下第三方支付品牌紅陽科技29日舉辦興櫃前法人說明會，將於2026年1月5日登錄興櫃，紅陽董事長呂寶麟表示，紅陽持續深耕台灣金流服務市場，期許成為全方位支付整合者。中央社

第三方支付品牌紅陽科技將於2026年1月5日登錄興櫃，經營團隊今天舉辦興櫃前法人說明會表示，餐飲業是比電商現金流更穩定的金融場景，紅陽透過轉投資食材供應商宥杏進軍生鮮供應鏈，結合金融支付、冷鏈物流與食材採購，轉向更具成長性的新賽道。

⭐2025總回顧

紅陽董事長呂寶麟在法說會致詞指出，紅陽從事第三方支付業務已超過20年，在這段期間，全球商業環境與消費者習慣經歷了劇烈變化，促使支付工具朝向多元化發展。紅陽持續深耕台灣金流服務市場，期許成為全方位支付整合者。

呂寶麟表示，紅陽的關鍵轉捩點為2022年，當時由大宇資訊（現已更名為光聚晶電聯合）取得控股權，隨後紅陽啟動一連串深度的體質改造、組織架構重整及經營策略調整，為合作廠商積極建構更安全、更便捷的支付生態系統，同時致力於提供值得信賴的金流服務。

紅陽總經理黃懸德說，4年前大宇資訊入主後，紅陽啟動「彎道超車」策略，從單純的支付服務商，轉型為深度參與產業資金流的金融科技公司，新增「數位金融創新」與「餐飲供應鏈場景整合服務」兩大業務，轉向更具成長性的新賽道。

黃懸德指出，根據主計處統計，台灣有近1/4的餐廳僅收現金，宥杏的客戶中高達7成為現金交易餐廳，這為紅陽導入金流與金融服務提供了絕佳切入點。餐飲業具備高頻、剛性需求的特性，使其成為比電商更乾淨、現金流更穩定的金融場景。

他提到，目前宥杏每月高達5000筆的交易均由紅陽代收代付，透過自動對帳，將繁瑣的人工對帳作業轉化為可分析的數據，進而產生信用。

黃懸德強調，紅陽主要目的不是「賣菜」，而是掌握交易、金流、信任三件事，以第三方支付為核心，將高頻、剛性需求的食材交易轉化為可融資、可管理、可放大的應收帳款資產，目標成為「生鮮供應鏈的中樞引擎」。

