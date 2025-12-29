雅特力上櫃倒數 拚「MCU築底＋客製化＋邊緣AI」三箭齊發 1月下旬掛牌

MCU設計業者雅特力-KY（6907）上櫃進入倒數，公司預計2026年1月下旬於櫃買中心半導體類股掛牌，並將於明（30）日在台北君悅酒店舉辦首次上櫃前業績發表會，對外說明競爭優勢與營運展望。

雅特力-KY為智原旗下公司，聚焦高階32位元MCU研發，主打ARM Cortex-M4最高達288MHz主頻，強調效能表現與產品競爭力；公司表示，除成功切入國際一線品牌供應鏈外，亦憑藉在地化技術優勢，在大陸市場扮演區域供應鏈轉型的重要夥伴。

在應用面，雅特力-KY指出，具備從核心架構到應用整合的技術能力，終端涵蓋工業／馬達控制、消費性電子、商用及行業應用（醫療／IoT／通訊／車載）等多元領域，並以高效能、低功耗、高整合與高性價比等特性，持續延伸至無人機、機器人與邊緣AI等新興場景，擴大高效能應用版圖。

財務方面，公司揭露，2024年營收16.35億元、年增逾六成，每股純益1.67元；2025年前三季營收12.34億元，創同期歷史新高，並指出營運已走出庫存調整循環；受惠產品結構優化，前三季毛利率回升至33.84%，累計稅後純益7,052萬元、每股純益1.38元，較去年同期成長56%。公司看好，隨多項新應用專案陸續量產及主要客戶訂單穩步成長，2026年產品組合可望再優化，推升營收與獲利同步成長。

展望後市，雅特力-KY提出三大成長策略：一是以M0至M85全系列MCU「築底」，建構高相容生態系；二是推動專用型MCU的ASIC客製化服務，協助客戶加速開發專屬晶片；三是強攻邊緣AI，攜手聯電與智原，採用Embedded Flash最先進的28奈米製程打造智慧推論平台，以「廣度、深度、前瞻性」布局啟動成長動能。