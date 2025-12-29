測試族群火力全開 欣銓連兩天亮燈漲停鎖112元

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

IC測試廠欣銓（3264）29日買盤續旺，盤中再度攻上漲停112元、上漲10元，繼昨日強攻後連兩日亮燈鎖死。欣銓今日開盤105元後震盪走高，午盤前即鎖在漲停價，成交量放大至6.4萬張，資金明顯回流「測試」主題。

近期半導體盤面焦點從上游延伸到後段，AI/HPC相關晶片出貨與驗證節奏加快，加上CSP自研晶片、AI ASIC專案數量增加，帶動後段測試委外需求與急單機會升溫；在供給端，產能調度吃緊也讓能接單、能放量的測試廠更容易被資金點名。

欣銓連兩天漲停，代表市場對後續訂單能見度與明年動能的想像快速升溫；短線在強勢量能推升下，測試族群「價量齊揚」格局成形，也成為今日盤面資金追逐的主旋律。

