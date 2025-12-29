南仁湖拓點 營運升溫
南仁湖（5905）指出，在手委託經營案和BOT案包括高雄海洋館、台南平實轉運站等將陸續營運，可挹注營運表現。
⭐2025總回顧
南仁湖指出，目前營運據點包括有小墾丁渡假村、台東原生應用植物園、屏東海生館、中壢服務區、湖口服務區、楊梅休息站、古坑服務區、大武之心南迴休憩區、臺大醫院新竹分院美食商店街等十多個。
在手的OT案最新進展是今年台中海洋館開幕，其為首座地方政府興建OT海洋館，占地面積達6,831坪。主打「大甲溪到濕地、濕地到海洋」生態環境教育為主軸，位在清水區的梧棲漁港附近，臨環港北路及濱海自行車道、高美濕地、「台中港三井」OUTLET等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言