南仁湖拓點 營運升溫

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

南仁湖（5905）指出，在手委託經營案和BOT案包括高雄海洋館、台南平實轉運站等將陸續營運，可挹注營運表現。

⭐2025總回顧

南仁湖指出，目前營運據點包括有小墾丁渡假村、台東原生應用植物園、屏東海生館、中壢服務區、湖口服務區、楊梅休息站、古坑服務區、大武之心南迴休憩區、臺大醫院新竹分院美食商店街等十多個。

在手的OT案最新進展是今年台中海洋館開幕，其為首座地方政府興建OT海洋館，占地面積達6,831坪。主打「大甲溪到濕地、濕地到海洋」生態環境教育為主軸，位在清水區的梧棲漁港附近，臨環港北路及濱海自行車道、高美濕地、「台中港三井」OUTLET等。

海洋 高美濕地

