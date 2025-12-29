萬寶隆明登創櫃板
櫃買中心創櫃板再添生力軍，萬寶隆空間設計（7410）產業類別為文化創意，將於12月30日登錄創櫃板。萬寶隆空間設計深耕產業逾13年，主要業務涵蓋住宅與商業空間之整體設計規劃及施工管理。
⭐2025總回顧
萬寶隆空間設計董事長黃敏傑表示，這一次創櫃登板給予公司逆風飛行、扶搖直上的意義深遠。近年進一步發展供應鏈串聯模式，整合「設計×工程×空調×軟裝×傢俱×窗飾×家電×藝術」等，透過上下游協同、代理優質品牌及跨界合作，建構「一站式全屋訂製」服務體系，為客戶提供更完整且高附加價值的空間解決方案。
萬寶隆於2025年10月正式啟用「萬寶隆集團3.0總部」，基地面積達500坪，歷時兩年、投入數億元打造，不僅提供設計展示、工程整合與品牌營運中樞功能，同時導入藝文展演與產業交流空間，成為結合設計、美學、文化與生活的複合式平台，展現企業長期發展與穩健經營的企圖。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言