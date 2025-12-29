網路附接儲存裝置（NAS）大廠威聯通（7805），於12月22日正式以承銷價格每股558元掛牌上櫃。掛牌以來四個交易日上漲144元收在702元，漲幅達25.8%，大走蜜月行情。

威聯通主要從事數據儲存解決方案，包含網路儲存產品、視訊監控產品、網路通訊產品之研發、製造及銷售，以自有品牌QNAP推展至全球市場。

威聯通2024年度合併營收59.07億元，每股稅後純益（EPS）16.38元；2025年前三季合併營收45.96億元，EPS高達30.64元。

威聯通具備強大的軟硬整合實力，擁有近500位研發工程師及逾百項發明專利，公司業務從儲存，擴展至網通、視訊監控、邊緣運算與AI整合，強大的技術護城河，近年產品毛利率皆約達55%以上。

此外，威聯通擁有中小企業NAS市場的領先地位以及紮實的通路布局，目前已在全球設立19個子公司，據點遍布美國、德國、英國、日本等主要經濟體，客戶遍及全球超過120個國家，正是一家「立足臺灣，放眼全球」的企業典範。

威聯通秉持「創新驅動、客戶為中心、品質與資安優先」的經營理念，有助創造公司營運成長動能。