立盈搶循環經濟商機

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

環保工程廠立盈（7820）擴大搶食循環經濟商機，進駐晶圓代工大廠聯電新成立的「南科聯電循環經濟資源創生中心」，未來每月可提供500噸循環經濟技術服務予聯電使用，為2026年營運增添新動能。

⭐2025總回顧

立盈表示，透過在中科零廢中心及南科聯電創生中心的新產能布局，積極協助客戶提供更多技術服務解決方案。隨著半導體高階製程氟化鈣汙泥量持續擴增，將發揮資源再生技術優勢，推升營運規模持續增長。

立盈指出，目前除了平鎮廠1,800噸產能外，中科新產能1,500噸已持續發揮貢獻，進駐南科聯電創生中心後，其客製化再利用設備每月可提供500噸循環經濟技術服務。

聯電 中科 晶圓代工

延伸閱讀

廢竹材化烏金 桃青年局助復興食農「碳竹積」循環經濟

首座公營環保餐具清洗中心花蓮啟用 促循環經濟

矽品中科二林廠投資破千億 萬事俱備到處徵才「快來上班」

聯電打敗台積電成半導體「股東王」！專家指「3原因」小資、存股族大愛

相關新聞

北極星私募 每股30.92元

北極星藥業-KY（6550）指出，最大股東陳賢哲12月15日接掌董事長後，執行長也將由陳賢哲暫代，北極星藥業也將以每股參...

位速揪伴攻太陽能

機構件廠位速（3508）近年積極轉型，昨（28）日公告與Solar AI Industries Corp簽訂協議，Sol...

欣技今年業績估持平

自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）今年受到專案時程延後、歐美市場復甦不均，以及新興市場削價競爭影...

明安高爾夫業務 熱轉

明安（8938）指出，美國高爾夫市場持續維持熱絡，支撐整體營運動能，展望明年，在匯率維持中立的情況下，全年整體營運以成長...

大江搭減重潮 接單向上

大江生醫（8436）受惠全球體重管理需求快速升溫、GLP-1趨勢持續發酵，相關保健配方代工需求同步走強，成為市場關注焦點...

艾訊看案量 展望樂觀

工業電腦廠艾訊（3088）預計今年全年營收將與2024年相當，但獲利受匯率影響，展望後市，邊緣AI需求擴大，艾訊看好將帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。