環保工程廠立盈（7820）擴大搶食循環經濟商機，進駐晶圓代工大廠聯電新成立的「南科聯電循環經濟資源創生中心」，未來每月可提供500噸循環經濟技術服務予聯電使用，為2026年營運增添新動能。

立盈表示，透過在中科零廢中心及南科聯電創生中心的新產能布局，積極協助客戶提供更多技術服務解決方案。隨著半導體高階製程氟化鈣汙泥量持續擴增，將發揮資源再生技術優勢，推升營運規模持續增長。

立盈指出，目前除了平鎮廠1,800噸產能外，中科新產能1,500噸已持續發揮貢獻，進駐南科聯電創生中心後，其客製化再利用設備每月可提供500噸循環經濟技術服務。