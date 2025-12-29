能率亞洲 上櫃行情甜

能率亞洲（7777）主要從事創業投資，於12月22日以承銷價18元正式掛牌上櫃，四個交易日上漲6.65元收在24.65元，漲幅高達36.9%。不僅為櫃買家族再添生力軍，更成為我國首家進入櫃買市場掛牌上櫃的永續型創投公司。

能率亞洲2024年度營業收入1.2億元，稅後淨利1.1億元，每股稅後純益（EPS）0.67元；2025年前三季營業收入8,800萬元，稅後淨利5,800萬元，EPS 0.35元。

能率亞洲成立於2015年，發展初期為年限型創投公司，投資觸角廣泛，投資組合涵括精密電子材料、機械工業、汽車零組件及民生消費等多樣化產業。

隨全球產業轉型永續發展，能率亞洲於2024年起正式轉型為「永續型創投」，打破傳統年限型創投需在存續期內處分資產的限制，使公司能以更長遠的眼光，策略性長期投資高度成長潛力標的，投資策略也因此更具彈性。

近年來，公司精準掌握數位轉型與自動化浪潮，將資源聚焦於半導體、AI機器人等新興產業，成為帶動產業升級的重要推手。

成立十年以來，能率亞洲展現了優異的案源發掘與提升附加價值予被投資公司之能力，至今已成功推動近七成投資標的進入資本市場。公司不僅跨產業整合股東、被投資公司，創造三方三贏的投資關係，更具備國際投資視野。

以近年最受矚目的人形機器人領域為例，能率亞洲於2025年6月即跨國參與美國新創公司Agility Robotics的C輪募資，並引介股東進入機器人供應鏈，藉此創造三贏局面。

此外，能率亞洲亦擅長串接投資標的間的異業合作，如星宇航空與橘焱胡同的業務結合，即是透過其資源媒合成功挹注雙方營運綜效的典型實例。

我國創投業發展已逾40年，一直是支持經濟成長的幕後推手。隨著櫃買中心開放永續型創投公司申請上櫃，能率亞洲憑藉其親身申請掛牌的經驗，未來將更能以「過來人」身分協助被投資公司強化公司治理並落實ESG規範。

進入資本市場後，能率亞洲將持續扮演領頭羊角色，透過更充裕的資金與更具彈性的投資策略，發掘更多具備國際競爭力的明日之星，為我國資本市場引進更多優質的企業標的，創造新一波的產業升級。