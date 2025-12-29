明安高爾夫業務 熱轉

明安（8938）指出，美國高爾夫市場持續維持熱絡，支撐整體營運動能，展望明年，在匯率維持中立的情況下，全年整體營運以成長5%為目標，而具未來成長性的碳纖維汽車輪圈，明年預計出貨數約1,000顆。

明安指出，疫情結束後兩年，美國高爾夫市場仍持續成長，以今年前十月來看，下場次數（rounds played）相較去年同期成長約1.1%，在關稅和地緣政治雙重影響下，高爾夫產業整體來看仍具韌性。

而在球具銷售面，全球市場較去年同期成長約4.2%；其中，美國成長7.0%，英國也成長3.5%，惟日本小幅衰退。至於就品項部分，木桿頭成長約4.6%；小白球成長3.2%；推桿則拜新型設計有19.6%的成長率；鐵桿銷售則呈現持平。

展望2026年，必須關注的重點是品牌商對於即將上市的新品訂價與銷售狀況；該公司看好高爾夫市場持續維持熱絡下，在匯率維持中立的情況下，全年整體營運以成長5%為目標。

在碳纖維汽車輪圈部分，明安指出，今年5月與全球最大鋁合金輪圈廠之一、總部位於德國的Borbet簽訂代工MOU，而Borbet並合併英商Dymag，成為100%子公司，三方正持續合作技術測試及樣品開發。

目前輪圈開始為AM（副廠）市場客戶出貨，至於OE市場（原廠）的客戶產品正開發中；同時，參與經濟部「協助產業提升競爭力布局海外市場計畫」。2026年預計出貨數約1,000顆，未來可逐步提升。

出貨進度方面，明安表示，今年仍以打樣與小量出貨為主，多為樣品與小品牌AM訂單。目前已有多家超跑品牌索取樣品進行測試，性能表現並無重大問題，後續仍需與合作夥伴持續就量產瓶頸與材料應用進行優化與協同開發。