機構件廠位速（3508）近年積極轉型，昨（28）日公告與Solar AI Industries Corp簽訂協議，Solar AI將參與位速私募案，並由Solar AI代理銷售與技術授權位速的鈣鈦礦相關產品，攜手搶進鈣鈦礦太陽能電池市場。
據悉，位速2017年開始投入第三代太陽能產品與材料研發，歷經多年練兵後，去年已開始接單出貨，今年持續增加產能與資本支出，藉此新業務加速公司轉型，如今透過結盟新合作夥伴，期盼擴大新事業規模。
根據位速公告，與Solar AI之間的實際私募定價、認購股數、投資金額與股權比例等，將依未來位速董事會決議為準，而雙方在Solar AI參與位速私募案的前提下，將共同搶攻北美鈣鈦礦太陽能電池市場商機。
位速指出，未來公司將委託Solar AI擔任北美地區唯一經銷商，並提供鈣鈦礦相關生產技術予Solar AI在北美地區使用，期間為十年，而上述均屬技術使用權安排，該公司未轉移任何技術所有權。
