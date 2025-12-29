欣技今年業績估持平

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）今年受到專案時程延後、歐美市場復甦不均，以及新興市場削價競爭影響，營運表現不如預期。展望後市，欣技預估2025年營收將與去年相當，此外，佳世達集團旗下拍檔科技日前入股欣技，欣技認為，雙方合作效益後續將陸續展現，尤其在2026年應該更為明顯。

欣技前三季稅後淨損3,790萬元，虧損較去年同期收斂，每股淨損0.55元。

欣技表示，今年前三季虧損，主因全球市場需求受多項外部因素影響，包括專案時程延後、歐美市場復甦不均，以及新興市場削價競爭等，導致公司出貨規模較原預期更為延後；另外，高毛利產品組合比率尚未達最佳化，加上通路庫存周轉時間拉長，都使得毛利與營業效率承壓。

即便外在逆風干擾，欣技預估，2025年營收將與2024年12.9億元水準相當。

另一方面，佳世達集團今年9月下旬透過旗下拍檔科技入股欣技，儘管雙方並未公布投資金額及拍檔持股，但據了解，拍檔持股已達欣技前五大股東之列。

欣技 新興市場 佳世達

