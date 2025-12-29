艾訊看案量 展望樂觀

工業電腦廠艾訊（3088）預計今年全年營收將與2024年相當，但獲利受匯率影響，展望後市，邊緣AI需求擴大，艾訊看好將帶動工廠自動化、智慧城市、智慧零售等垂直應用市場的運算設備升級，成為未來兩年新增案量的來源，對2026年展望樂觀看待。

艾訊今年美國市場業績強勁，營收占比五成以上，亞洲成長動能也不弱，包括台灣、日本、南韓等需求強勁，僅歐洲市場因戰爭與總經疲軟因素而下滑。

艾訊表示，第2季因美國對等關稅政策推出，市場不確定性大增，部分客戶下單縮手，但下半年關稅問題底定後，訂單開始回流，但因去年第3季、第4季基期高，因此今年累計營收成長率收斂。

艾訊今年11月營收6.35億元，月增9.59%、年減2.25%；累計前11月營收62.14億元，年減0.05%。艾訊預計，今年全年營收與2024歷史新高水準相當，但獲利會受到毛利率下滑與匯損影響，將不如2024年。

針對記憶體缺貨漲價，艾訊坦言，對工業電腦業者有影響，公司已進行一些策略性的配合，與供應商簽訂較長期的合約。