大江搭減重潮 接單向上

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大江生醫（8436）受惠全球體重管理需求快速升溫、GLP-1趨勢持續發酵，相關保健配方代工需求同步走強，成為市場關注焦點。

⭐2025總回顧

大江生醫表示，隨著體重管理市場由藥物端擴散至健康管理領域，品牌客戶對代謝、控糖、體重調控等機能配方的接受度提升，近期亦有新客戶陸續加入、挹注接單動能。

隨著全球體重管理需求升溫，GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）相關趨勢發酵，健康管理市場由觀念走向規模。GLP-1屬於腸泌素訊號之一，與食慾調節及能量攝取相關，近年成為體重管理的重要研究方向。

美國民調機構蓋洛普今年10月發表「全國健康與福祉指數」調查顯示，過去三年全美與GLP-1機轉相關的減重藥物使用量大幅增加，美國成年人肥胖人口約減少760萬人，肥胖比率自2022年39.9%降至2024年的37.5%。調查指出，減重注射相關產品的使用人口比率由5.8%提升至12.4%，女性使用比率高於男性。

政策層面上，美國政府研議將部分體重管理相關藥品納入健保給付體系，顯示體重管理議題已進入公共財政與制度層級的討論。

體重 大江生醫

延伸閱讀

瘦瘦丸升級版問世！能否取代瘦瘦針 醫師這樣看

沒有健康的胖子！醫曝BMI超過24就該控制體重 這方式可減重16%

節食減肥老失敗？名醫提一招「不用少吃多瘦2公斤」：還能減腰圍降血脂

瘦瘦針大進化？減肥藥GLP-1口服錠與仿製藥問世 價格不再高貴

相關新聞

北極星私募 每股30.92元

北極星藥業-KY（6550）指出，最大股東陳賢哲12月15日接掌董事長後，執行長也將由陳賢哲暫代，北極星藥業也將以每股參...

位速揪伴攻太陽能

機構件廠位速（3508）近年積極轉型，昨（28）日公告與Solar AI Industries Corp簽訂協議，Sol...

欣技今年業績估持平

自動識別與資料擷取（AIDC）行動設備廠商欣技（6160）今年受到專案時程延後、歐美市場復甦不均，以及新興市場削價競爭影...

明安高爾夫業務 熱轉

明安（8938）指出，美國高爾夫市場持續維持熱絡，支撐整體營運動能，展望明年，在匯率維持中立的情況下，全年整體營運以成長...

大江搭減重潮 接單向上

大江生醫（8436）受惠全球體重管理需求快速升溫、GLP-1趨勢持續發酵，相關保健配方代工需求同步走強，成為市場關注焦點...

艾訊看案量 展望樂觀

工業電腦廠艾訊（3088）預計今年全年營收將與2024年相當，但獲利受匯率影響，展望後市，邊緣AI需求擴大，艾訊看好將帶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。