大江搭減重潮 接單向上

大江生醫（8436）受惠全球體重管理需求快速升溫、GLP-1趨勢持續發酵，相關保健配方代工需求同步走強，成為市場關注焦點。

大江生醫表示，隨著體重管理市場由藥物端擴散至健康管理領域，品牌客戶對代謝、控糖、體重調控等機能配方的接受度提升，近期亦有新客戶陸續加入、挹注接單動能。

隨著全球體重管理需求升溫，GLP-1（胰高血糖素樣胜肽-1）相關趨勢發酵，健康管理市場由觀念走向規模。GLP-1屬於腸泌素訊號之一，與食慾調節及能量攝取相關，近年成為體重管理的重要研究方向。

美國民調機構蓋洛普今年10月發表「全國健康與福祉指數」調查顯示，過去三年全美與GLP-1機轉相關的減重藥物使用量大幅增加，美國成年人肥胖人口約減少760萬人，肥胖比率自2022年39.9%降至2024年的37.5%。調查指出，減重注射相關產品的使用人口比率由5.8%提升至12.4%，女性使用比率高於男性。

政策層面上，美國政府研議將部分體重管理相關藥品納入健保給付體系，顯示體重管理議題已進入公共財政與制度層級的討論。