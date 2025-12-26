西勝強攻綠能 衝毛利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
西勝董事長黃宗偉。聯合報系資料照
西勝董事長黃宗偉。聯合報系資料照

電池模組廠西勝（3625）昨（26）日舉行法說會。展望後市，西勝看好AI伺服器BBU及AMR動能，預計2026年綠能相關業務營收比重將持續提高，3C/IT占比可能降至一成以下；BBU業務則在和電源廠合作開發產品階段。

西勝持續進行轉型計畫，逐步淡出3C/IT領域，轉向綠能及非IT產品，惟因仍在轉型期間，今年前三季稅後虧損1,518萬元，虧損金額較去年同期縮小，每股淨損0.14元；累計今年前11個月營收為3.79億元，年減20.1%。

西勝2024年第3季時，3C/IT營收比重逾五成，但隨著公司穩步淡出相關領域，到2025年第3季時，3C/IT營收比重已降至兩成左右，E-MOBILITY躍升業績最大來源，與Backup Power System合計業績比重已來到八成。

西勝表示，隨著公司產品結構改變，整體毛利率持續改善，自2024年第3季的5.75%，到今年第3季已提升至23.81%。

西勝目前最大業務為E-MOBILITY，產品主要應用在AMR及E-Bike。西勝表示，各大研調機構皆看好AMR未來具有高度成長性，目前公司已與美系客戶合作，於今年第4季開始小量出貨，該產品最終應用於大型零售物流業者所建置的智慧倉儲中。

至於市場最關心的Backup Power System業務，目前西勝主要產品涵蓋UPS、BBU。西勝認為，從各大研調機構及業界反饋來看，全球CSP廠擴建AI伺服器趨勢不變，在此情況下，未來BBU需求將跟隨AI伺服器趨勢向上。

西勝表示，公司BBU業務目前主要跟電源廠合作，目前產品處於合作開發階段。

展望2026年，西勝表示，持續綠能轉型目標，預計3C/IT營收比重會持續下降，到2026年上旬可能會降至一成以下，E-MOBILITY及Backup Power System占比將持續上升。

