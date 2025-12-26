鈷鎳價看升 美琪瑪受惠

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

電池材料供應商、PTA氧化觸媒龍頭美琪瑪（4721）昨（26）日召開法人說明會。副理鄭哲岳表示，全球鈷價有望持續看升，加上鋰電池及電動車市場呈成長趨勢，對明年展望正向。

⭐2025總回顧

鄭哲岳表示，今年第3季開始鈷價走揚，鎳價持平，利多從本季延伸至明年年初。民主剛果（DRC）於今年10月起取消鈷出口禁令，改為出口配額制，預估明年鈷價持續看漲。印尼政府近期考慮減少鎳出口，雖政策尚未頒布，但已反映於價格。整體而言，明年鈷、鎳價格看升，公司可望持續受惠。

美琪瑪今年前三季營收20.12億元，年增25%；前三季稅後純益1.57億元，每股純益（EPS）2.1元。鄭哲岳表示，第3季起因全球關鍵原物料價格看漲，營收、獲利進補，第4季及明年均有望交出更好表現。

在回收業務部分，美琪瑪今年致力拓展相關業務，成效逐步顯現。看好回收市場在未來五年內成長潛力，根據研究機MarketsandMarkets預估，全球鋰電池回收市場規模在2030年將增至107億美元，年增幅約19.4%。且鋰電池壽命約九年，預計未來五年將迎來大規模電池退役潮，具相當成長空間。

至於產能規劃與布局，鄭哲岳表示，評估向東南亞擴廠，旗下鈷、鎳化學產品產線擴增計畫期望明年完成。近期公司取得台灣投資事務所核准台商回台計畫，主要有兩大專案，一為鈷、鎳回收業務，一為特用化學品開發。因應客戶需求，將生產重心移回台灣，預計於桃園觀音產業園區擴建廠區。

延伸閱讀

行競科技CES 2026展現十年浸沒式冷卻電池創新技術！800V BBU與Caterham Project V將同台亮相

小心沒保固！蝦皮買電池竟火警 買家提告原廠求償敗訴

疑鋰電池充電引火警！花蓮吉安鐵皮屋深夜起火 30坪工作坊陷火海

行動電源突然起火怎辦？ 消防局分享正確處理步驟：別自己撲滅

相關新聞

伍豐擁雙利多 催動成長

工業電腦廠伍豐（8076）看好自助終端設備（KIOSK）成長動能，已進軍歐美、亞洲地區的飯店、醫療診所自助報到及流通無人...

彬台強攻歐、美、日市場

彬台（3379）昨（26）日召開法說會指出，旗下代理業務、設備製造、工程整合三大產品主軸皆具核心競爭力，看好能持續穩健發...

興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

觀察近一周351家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲0.7%，上漲家數略多於下跌家數，其中科技股敘豐（3485...

西勝強攻綠能 衝毛利

電池模組廠西勝（3625）昨（26）日舉行法說會。展望後市，西勝看好AI伺服器BBU及AMR動能，預計2026年綠能相關...

鈷鎳價看升 美琪瑪受惠

電池材料供應商、PTA氧化觸媒龍頭美琪瑪（4721）昨（26）日召開法人說明會。副理鄭哲岳表示，全球鈷價有望持續看升，加...

麥格理：環球晶走出景氣谷底 評等升至「優於大盤」目標價調降5%

麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。