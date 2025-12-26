鈷鎳價看升 美琪瑪受惠

電池材料供應商、PTA氧化觸媒龍頭美琪瑪（4721）昨（26）日召開法人說明會。副理鄭哲岳表示，全球鈷價有望持續看升，加上鋰電池及電動車市場呈成長趨勢，對明年展望正向。

鄭哲岳表示，今年第3季開始鈷價走揚，鎳價持平，利多從本季延伸至明年年初。民主剛果（DRC）於今年10月起取消鈷出口禁令，改為出口配額制，預估明年鈷價持續看漲。印尼政府近期考慮減少鎳出口，雖政策尚未頒布，但已反映於價格。整體而言，明年鈷、鎳價格看升，公司可望持續受惠。

美琪瑪今年前三季營收20.12億元，年增25%；前三季稅後純益1.57億元，每股純益（EPS）2.1元。鄭哲岳表示，第3季起因全球關鍵原物料價格看漲，營收、獲利進補，第4季及明年均有望交出更好表現。

在回收業務部分，美琪瑪今年致力拓展相關業務，成效逐步顯現。看好回收市場在未來五年內成長潛力，根據研究機MarketsandMarkets預估，全球鋰電池回收市場規模在2030年將增至107億美元，年增幅約19.4%。且鋰電池壽命約九年，預計未來五年將迎來大規模電池退役潮，具相當成長空間。

至於產能規劃與布局，鄭哲岳表示，評估向東南亞擴廠，旗下鈷、鎳化學產品產線擴增計畫期望明年完成。近期公司取得台灣投資事務所核准台商回台計畫，主要有兩大專案，一為鈷、鎳回收業務，一為特用化學品開發。因應客戶需求，將生產重心移回台灣，預計於桃園觀音產業園區擴建廠區。