興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

觀察近一周351家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲0.7%，上漲家數略多於下跌家數，其中科技股敘豐（3485）以超過三成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加，增至17檔，其中前十強介於15.8%至31.3%間，以產業分布觀察，生技醫療和科技股平分秋色，分別各有四檔，另外兩檔為綠能環保和鋼鐵工業。

本周漲幅前十強依序為自動化設備公司敘豐31.3%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫26.5%、半導體檢測設備廠漢測24.6%、新藥開發商奧孟亞22.1%、離岸風電供應鏈世紀風電19.6%、太陽能電力系統工程商開陽能源19.4%、高科技產業製程廠務矽科宏晟18.7%、新藥研發圓祥生技16%、資訊安全軟體研發及銷售商來毅數位15.9%、CDMO股心誠鎂15.8%。

其中，興櫃股王漢測本周站上千元大關收1,180元，累積今年前11月營收21.33億元，較去年同期成長51.08%。

此外，本周興櫃市場增添四檔新兵，22日有中藥股天明製藥、智慧電網供應鏈宏于電機、電源管理IC股登豐，23日是新藥開發商麗寶新藥。

