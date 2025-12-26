彬台強攻歐、美、日市場

彬台（3379）昨（26）日召開法說會指出，旗下代理業務、設備製造、工程整合三大產品主軸皆具核心競爭力，看好能持續穩健發展。未來除深耕原有市場，將陸續開發歐美日先進設備廠家，擴大新市場銷售。

彬台結合自有製造設備並代理歐美日先進設備整合自動化工程技術，為客戶量身打造最適化自動化產品生產線。

彬台前三季營收6.6億元，年增37.5%，前三季稅後純益1,914.5萬元，年增104.8%，每股純益0.5元。

彬台表示，公司在飲料生產線整合經驗豐富，已完成超過500條生產線整廠工程實績，與100條以上機械手臂生產線導入。合作夥伴包含可口可樂、百事可樂、法國達能、 統一集團等。

系統整合工程包含PET熱充線／無菌線／水線、碳酸飲料線、利樂包無菌線、鐵鋁罐飲品線與咖啡烘焙系統等，安裝實績包含頂新中國各廠、旺旺中國廠、統一中國各廠等，將持續擴張。