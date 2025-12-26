彬台強攻歐、美、日市場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

彬台（3379）昨（26）日召開法說會指出，旗下代理業務、設備製造、工程整合三大產品主軸皆具核心競爭力，看好能持續穩健發展。未來除深耕原有市場，將陸續開發歐美日先進設備廠家，擴大新市場銷售。

⭐2025總回顧

彬台結合自有製造設備並代理歐美日先進設備整合自動化工程技術，為客戶量身打造最適化自動化產品生產線。

彬台前三季營收6.6億元，年增37.5%，前三季稅後純益1,914.5萬元，年增104.8%，每股純益0.5元。

彬台表示，公司在飲料生產線整合經驗豐富，已完成超過500條生產線整廠工程實績，與100條以上機械手臂生產線導入。合作夥伴包含可口可樂、百事可樂、法國達能、 統一集團等。

系統整合工程包含PET熱充線／無菌線／水線、碳酸飲料線、利樂包無菌線、鐵鋁罐飲品線與咖啡烘焙系統等，安裝實績包含頂新中國各廠、旺旺中國廠、統一中國各廠等，將持續擴張。

延伸閱讀

亞翔11月底在手訂單1753億元 工程管理人才是瓶頸

2億標案驚爆內鬼！中科院技術師洩密廠商 爽領回扣遭求刑

雲林三條崙海水浴場斥資1.37億元整建 2027年初完工拚再造海線觀光

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

相關新聞

伍豐擁雙利多 催動成長

工業電腦廠伍豐（8076）看好自助終端設備（KIOSK）成長動能，已進軍歐美、亞洲地區的飯店、醫療診所自助報到及流通無人...

彬台強攻歐、美、日市場

彬台（3379）昨（26）日召開法說會指出，旗下代理業務、設備製造、工程整合三大產品主軸皆具核心競爭力，看好能持續穩健發...

興櫃一周回顧／敘豐漲逾31% 稱冠

觀察近一周351家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲0.7%，上漲家數略多於下跌家數，其中科技股敘豐（3485...

西勝強攻綠能 衝毛利

電池模組廠西勝（3625）昨（26）日舉行法說會。展望後市，西勝看好AI伺服器BBU及AMR動能，預計2026年綠能相關...

鈷鎳價看升 美琪瑪受惠

電池材料供應商、PTA氧化觸媒龍頭美琪瑪（4721）昨（26）日召開法人說明會。副理鄭哲岳表示，全球鈷價有望持續看升，加...

麥格理：環球晶走出景氣谷底 評等升至「優於大盤」目標價調降5%

麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。