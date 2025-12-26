伍豐擁雙利多 催動成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠伍豐（8076）看好自助終端設備（KIOSK）成長動能，已進軍歐美、亞洲地區的飯店、醫療診所自助報到及流通無人智販兩大應用場景，加上POS機台與國際一線品牌合作，2026年將在歐洲、亞洲市場中的零售實體店開始陸續放量，兩大動能加持，對2026年營運展望樂觀看待。

⭐2025總回顧

伍豐垂直應用場場景涵蓋餐飲、零售／流通、支付／金融及醫療／健康／飯店／生活等領域。在餐飲方面，伍豐軟體解決方案成功導入新餐飲品牌，將於2025、2026年於亞洲各國陸續拓點展店。2026年著重國際連鎖品牌以及加油站、休息站與美食街，積極拓展自助解決方案。

在零售／流通部分，集成型POS導入歐洲日本國際連鎖便利店品牌以及百貨賣場連鎖品牌，並於2026年在歐亞等地持續拓點展店。無人自助解決方案將在2026年，在亞洲東南亞以及美國等陸續放量。

在醫療／健康／飯店／生活等領域，伍豐指出，自助報到解決方案成功導入亞洲飯店及醫院，並於2026年加大力度與系統業者整合並拓展飯店醫院診間報到之解決方案，明年將整合更多無人報到櫃台系統業者。

