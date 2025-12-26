西勝法說會／BBU業務合作開發階段 2026年綠能業務比重持續攀升

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

電池模組廠西勝（3625）26日舉行法說會，目標持續轉型世界級綠能解決方案提供者，展望後市，西勝表示，預計2026年綠能相關業務營收比重將持續提高，反之3C/IT可能占比會降至一成以下，至於在BBU業務方面，目前主要跟電源廠合作，產品處於合作開發階段。

西勝持續進行轉型計畫，逐步淡出3C/IT領域，轉向綠能及非IT產品，惟因仍在轉型期間，今年前三季稅後虧損1,518萬元，虧損金額較去年同期縮小，每股虧損0.14元；累計西勝今年前11個月營收為3.79億元，年減20.1%。

西勝2024年第3季時，3C/IT營收比重逾五成，但隨著公司穩步淡出相關領域，到2025年第3季時，3C/IT營收比重已降至兩成左右，E-MOBILITY躍升業績最大來源，與Backup Power System合計業績比重已來到八成。

西勝表示，隨著公司產品結構改變，整體毛利率持續改善，自2024年第3季的5.75%，到今年第3季已提升至23.81%。

西勝目前最大業務為E-MOBILITY，產品主要應用在AMR及E-Bike。西勝表示，各大研調機構皆看好AMR未來具有高度成長性，目前公司已與美系客戶合作，於今年第4季開始小量出貨，該產品最終應用於美國沃爾瑪及其他大型零售物流業者所建置的智慧倉儲中。

至於市場最關心的Backup Power System業務，目前西勝主要產品涵蓋UPS、BBU。西勝認為，從各大研調機構及業界反饋來看，全球CSP廠擴建AI伺服器趨勢不變，在此情況下，未來BBU需求將跟隨AI伺服器趨勢向上。

西勝表示，公司BBU業務目前主要跟電源廠合作，目前產品處於合作開發階段。

展望2026年，西勝表示，公司持續綠能轉型目標，因此預計3C/IT業務營收比重會持續下降，到2026年上旬可能比重會降至一成以下，E-MOBILITY及Backup Power System占比將持續上升。

3C 綠能 伺服器 電池模組

