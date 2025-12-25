麥格理：環球晶走出景氣谷底 評等升至「優於大盤」目標價調降5%

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下滑三成，預期上檔空間增大。示意圖／路透
麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下滑三成，預期上檔空間增大，因此將環球晶評等從「中性」調高到「優於大盤」，但目標價則下調5%到473元，以反映獲利反彈幅度低於預期。

麥格理指出，環球晶預期，隨著新產能開出，且規模與良率提升，毛利率將從疲弱的第3季開始逐步改善。人工智慧（AI）並未大幅推升矽晶圓需求，但長期上行循環加上產能積極擴張（尤其是在DRAM廠商方面），應該能帶動出貨量、產能利用率及利潤率自此回升。

麥格理預期，整體半導體產業在2026年與2027年將持續緩步上行，主要有兩大原因。一是各類產品的內容明顯成長，包括伺服器中AI比重持續提升，以及出現更新的邊緣AI產品（如PC/智慧型手機）。二是2024年及2025年非AI的基期比預期還低，部分原因是去化庫存。

麥格理對半導體（包括矽晶圓）的上行循環仍有信心，預期市場對獲利的下修已接近尾聲。不過，產業雖然見底，但矽晶圓的平均售價不致於大幅增加，因此至少到2027年都不會出現供不應求。

麥格理預估，環球晶2026年第1季起營收可望恢復正成長，2026年下半年起成長將回到雙位數。環球晶今年營收預估年減1.5%，2026年營收可望年增13.6%，2027年營收年增20%；今年每股稅後純益（EPS）將下滑29.1%，但2026年EPS可望成長31.9%。

