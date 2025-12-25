力士硬槓強茂索賠

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

MOSFET廠力士（4923）昨（25）日公告，針對功率元件大廠強茂不服2024年民公訴字第7號案判決，公司提出上訴。

力士公告，強茂認為力士行使美國專利權之行為有違反公平交易法之嫌，在2024年對力士提起損害賠償訴訟，請求賠償3,000萬元。

力士說明，法院一審判決結果是原告之訴及假執行之聲請均駁回，前述提告及一審判決分別於2024年5月30日及2025年11月28日發布重大訊息，接著強茂於2024年12月19日提起上訴，求償300萬元。

針對公司財務業務影響及預估影響金額，力士說明，強茂向該公司請求賠償300萬元，將委任律師積極應訴、答辯，全力維護股東權益。

強茂 美國

