鑫創樂觀重返獲利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠鑫創電子（6680）今年受到美國關稅及匯率波動衝擊而出現虧損，展望後市，鑫創電子看好布局已久的AI邊緣運算產品明年出貨量顯著成長，加上歐美市場專案陸續出貨，對2026年營運樂觀看待，目標明年營收雙位數成長，並重回獲利軌道。

⭐2025總回顧

鑫創電子看好2026年營運，其中，AI邊緣運算產品經過2025年布局，已切入多個客戶供應鏈，隨產品從驗證到邁入量產階段，特別在智慧交通／自動化領域，預期高階機種出貨量明年顯著成長，成為推升營收主要動能。

其次，公司預期歐美市場將開花結果。業者表示，2025年針對美洲進行布局及通路優化策略，有機會明年展現成果，而歐洲包括軌道交通在內的需求回溫，隨著產品陸續出貨，為明年營收挹注穩定成長動能。內部目標明年營收雙位數成長，並重回獲利軌道。

營收 鑫創 布局

