昇達科目標價 喊到751

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠於低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，外資看好衛星產業未來發展，調升昇達科目標價至751元，維持「買進」評等。

昇達科近期來自低軌衛星訂單亮眼， 11月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高；日前公布自結稅後純益8,600萬元，年增18%，每股純益1.3元，已逼近第3季單季的1.33元。

目前昇達科在衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星間鏈路（ISL）、「手機直連衛星（Direct-to-Cell）」也切入衛星主體，TTC、ISL第4季開始出貨。

美系外資最新研究報告指出，2025年是低軌衛星市場重要轉折點，全球低軌衛星進入大規模星系基建周期，SpaceX的星鏈計劃（Starlink）與Amazon LEO（Kuiper）兩大巨頭發射量持續攀升，星鏈總發射數量突破1萬顆，2025年發射量超過3,000顆，Amazon Kuiper自2025年發射，2026年將進入更具規模的規律發射階段。

今年9月昇達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月貢獻逼近七成，外資預估，昇達科2026年來自低軌衛星業營收貢獻度將達78%，毛利率有望從2025年51%躍升至60%

外資指出，昇達科提供的矩形波導管與射頻被動元件（如濾波器、耦合器等），應用於衛星本體與酬載及地面站網關，隨技術升級，單一衛星需要的寬頻增加及等新功能的導入，使昇達科供應的組件數量與規格同步提升。

外資除調升昇達科2026至2028年的獲利預估，更上修衛星供應鏈產業的評價，昇達科目標本益比由24.7倍調高至27.6倍，目標價調升至751元，並給予「買進」評等。