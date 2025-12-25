金益鼎雙路並進 衝業績

金益鼎（8390）指出，受惠於AI伺服器與資料中心報廢率增加，帶動高毛利的品牌客戶長約比重提升，未來將以「西濱新廠商轉」與「泰國新廠建置」為兩大營運成長主軸，並預計西濱新廠2026年的稼動率達六成，估可貢獻集團營收20%。

金益鼎說明，公司已經取得台灣、日本、澳洲及美國等多國太陽能板回收發明專利，技術上可達成完全回收且零掩埋。西濱新廠規畫三條產線，包含消費性家電回收、太陽能板回收及機台拆解。

其中，太陽能板回收預計營收比重約10%，且公司相當看好廢太陽能板中矽晶材蘊含的回收價值，其含銀量高出天然銀礦十倍，已經與日本熔煉廠達成長期策略合作。

金益鼎指出，泰國廠上月於Gateway City工業區動土，旨在服務欣興、臻鼎-KY等泰國台商PCB鏈。目前已取得BOI資格及IEAT處理許可證，完善東協循環經濟布局。

美國市場部分，金益鼎強調，子公司JYD Apollo專注案場維修與回收，營收占比約0.4% 。公司藉由R2V3認證吸引美系品牌直接簽約，確保代工廢料進入合法管道，並隨法令趨嚴與需求增加，看好長期成長空間。

此外，金益鼎指出，計畫建立永磁材料（稀土）回收與再利用體系，以因應供應鏈地緣政治風險。由於稀土供應高度集中，擬開發新技術將廢棄物轉化為高純度有價金屬，藉此擴大技術授權通路並提升企業價值。

受惠於金價上漲及產品組合優化，金益鼎透露，貴金屬類與銅類產品營收比重已趨近各占一半。未來將持續推動西濱新廠製程優化與智慧轉型並拓展國際合作，在落實淨零碳排策略下，非常看好2027年至2030年太陽能板退役潮所帶來的金屬回收效益。

金益鼎累計今年前11月營收42.7億元，年減6.29%，為同期歷史次高。前三季歸屬母公司業主淨利4.91億元，年增36.01%，每股純益5.11元，獲利已超越去年全年。

金益鼎前三季營收33.98億元，雖低於去年同期37億元，但其持有中台股票約2,975張，持股比率約3.24%，第3季認列轉投資中台的金融資產評價利益貢獻逾1元。

法人看好，受惠國際金銅價格衝上歷史高檔，以及轉投資中台金融評價認列收益驚人，其全年獲利有機會挑戰2023年5.57元的歷史新高紀錄。