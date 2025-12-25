榮昌明年拚績增雙位數 布局新品有望逐季發酵

榮昌科技（3684）近年強打整合天線、次系統、智慧感測線材，董事長陳家榮表示，近年積極布局工業物聯網、智慧車隊及倉儲，WiFi 7、次系統及智慧感測線材等新產品，將逐季發酵，明年營運可望二位數成長。

榮昌持續轉型，從單一天線轉向跨向多頻段及多技術（WiFi 7、5G、衛星）等整合式天線，更建構次系統及無線準系統組裝能力。目前榮昌來自高頻連接線與智能感測線占營收比重約23%，天線與天線系統為34%，次系統與無線準系統約35%。

榮昌今年前三季每股純益2.55元，法人預估，今年全年每股純益可達3.3元，明年營收成長超過二成，每股純益挑戰4元。

近年榮昌已經掌握全球前三大企業網通客戶，提供整合天線。陳家榮表示，企業級、工業應用天線，需要適應管理、安全及嚴峻環境，累計出貨上千萬台戶外級設備用天線，近年客戶更擴大整合5G、無線及衛星技術，目前支援頻段達17至18，未來客戶設計更要支援WiFi 8等高達32個頻段。

榮昌積極由天線供應商轉型為系統與準系統供應商，應用包含體育場館、工程建設與電網基建等，並打入美國高速公路通訊基礎建設，目前榮昌天線單價約1美元以下至10多美元，次系統單價則數百至上千美元，陳家榮表示，次系統及準系統視為明年最亮眼的成長引擎，將帶動產品組合與單價同步提升。

目前榮昌基礎建設專案主要集中於美國加州、德州為主，涵蓋電力系統、鐵路通訊及高速公路網路通訊三大領域，電力系統準備出貨，鐵路通訊專案去年開始出貨，高速通路可望開始出貨，德國市場以軍工及散熱專案為主，並成為2026年成長重點。

智慧感測線材則搭上AI及影像處理能力需求，榮昌表示，智慧感測線材則打入車聯網、機器手臂等應用，預估明年第3季發酵，延續到2027年。

目前榮昌動單能見度看到明年第1季，在手訂單掌握程度逼近今年第4季的水準，可望淡季不淡，全年營收可望二位數成長。