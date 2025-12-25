波若威明年營收拚新高

光通訊廠波若威（3163）受惠矽光子及共同封裝光學（CPO）崛起趨勢，業績同步走高。

法人看好，波若威今年業績有機會優於去年，明年在800G被列為主流規格下，波若威2026年業績有望力拚新高。

波若威日前公布11月合併營收2.13億元，攀上22個月來高點，月增14.7％，年增39.9％；前11月合併營收20.02億元，年增12.8％。

法人指出，波若威受惠高速光收發器平台獲得網通大廠採用，並間接打入全球前四大雲端服務大廠（CSP）供應鏈，在AI伺服器商機強勁拉貨帶動下，波若威訂單直達2026年上半年，營運看俏。

據悉，波若威AI伺服器市場布局已投入800G以及1.6T的光纖套件規格，並且持續加快分路平台（DR）以及分波平台（FR）市場發展，全力鎖定北美CSP大廠訂單，成為帶動今年下半年營運明顯升溫的主要動能。