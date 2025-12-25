波若威明年營收拚新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊廠波若威（3163）受惠矽光子及共同封裝光學（CPO）崛起趨勢，業績同步走高。

⭐2025總回顧

法人看好，波若威今年業績有機會優於去年，明年在800G被列為主流規格下，波若威2026年業績有望力拚新高。

波若威日前公布11月合併營收2.13億元，攀上22個月來高點，月增14.7％，年增39.9％；前11月合併營收20.02億元，年增12.8％。

法人指出，波若威受惠高速光收發器平台獲得網通大廠採用，並間接打入全球前四大雲端服務大廠（CSP）供應鏈，在AI伺服器商機強勁拉貨帶動下，波若威訂單直達2026年上半年，營運看俏。

據悉，波若威AI伺服器市場布局已投入800G以及1.6T的光纖套件規格，並且持續加快分路平台（DR）以及分波平台（FR）市場發展，全力鎖定北美CSP大廠訂單，成為帶動今年下半年營運明顯升溫的主要動能。

波若威 平台 營收

延伸閱讀

近十年Q1表現比一比 台股漲勢犀利冠全球

光聖2026年拚賺逾兩股本

台星科開盤跳空直衝漲停 矽光子、CPO題材續熱帶動買盤鎖單

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

相關新聞

麥格理：環球晶走出景氣谷底 評等升至「優於大盤」目標價調降5%

麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下...

環球晶評等 優於大盤

麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下...

波若威明年營收拚新高

光通訊廠波若威（3163）受惠矽光子及共同封裝光學（CPO）崛起趨勢，業績同步走高。

金益鼎雙路並進 衝業績

金益鼎（8390）指出，受惠於AI伺服器與資料中心報廢率增加，帶動高毛利的品牌客戶長約比重提升，未來將以「西濱新廠商轉」...

榮昌明年拚績增雙位數 布局新品有望逐季發酵

榮昌科技（3684）近年強打整合天線、次系統、智慧感測線材，董事長陳家榮表示，近年積極布局工業物聯網、智慧車隊及倉儲，W...

昇達科目標價 喊到751

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）受惠於低軌衛星持續火紅，兩大客戶持續發射衛星，外資看好衛星產業未來發展，調升昇達科目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。