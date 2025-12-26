環球晶評等 優於大盤

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

麥格理證券發布報告指出，環球晶（6488）已走出矽晶圓景氣谷底，毛利率應該在今年第3季已觸底，且股價從10月高點以來已下滑三成，預期上檔空間增大，因此將環球晶評等從「中性」調高到「優於大盤」，但目標價則下調5%到473元，以反映獲利反彈幅度低於預期。

麥格理指出，環球晶預期，隨新產能開出，且規模與良率提升，毛利率將從疲弱的第3季開始逐步改善。人工智慧（AI）並未大幅推升矽晶圓需求，但長期上行循環加上產能積極擴張，尤其是在DRAM廠商方面，應該能帶動出貨量、產能利用率及利潤率自此回升。

麥格理預期，整體半導體產業在2026年與2027年將持續緩步上行，主要有兩大原因。一是各類產品的內容明顯成長，包括伺服器中AI比重持續提升，以及出現更新的邊緣AI產品，如PC、智慧型手機。

二是2024年及2025年非AI的基期比預期還低，部分原因是去化庫存。

麥格理對半導體（包括矽晶圓）的上行循環仍有信心，預期市場對獲利的下修已接近尾聲。不過，產業雖然見底，但矽晶圓的平均售價不致於大幅增加，因此至少到2027年都不會出現供不應求。

因此，麥格理雖然調降環球晶今年的預估獲利及目標價，但預期毛利率在第3季應已達谷底，2026年第1季起營收年增率可望恢復正值，2026年下半年起成長將回到雙位數。

麥格理預估，環球晶今年營收預估年減1.5%，已優於2024年營收年減11.36%。

環球晶2026年營收可望年增13.6%，2027年營收年增20%；今年每股稅後純益（EPS）將下滑29.1%，不過2026年EPS可望成長31.9%。

麥格理認為，環球晶將面臨三大風險。一是競爭對手擴張產能，可能導致供過於求持續，並削弱環球晶將更高成本轉嫁給客戶的能力。

其次是能源與折舊成本增加，可能造成獲利低於預期。第三是在晶圓代工先進製程無法擴大市占率。

