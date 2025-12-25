英濟大陸擴產 營運將回溫

機構件廠英濟（3294）昨（24）日召開法說會，董事長徐文麟指出，配合重要客戶訂單需求，上海新廠12月已動工，預計兩年內完工投產，目前訂單與生產排程逐步恢復正軌，明年營運有望回溫，展望審慎樂觀。

徐文麟表示，因應客戶需求，目前已著手擴充東南亞生產據點。未來將提供台灣、中國大陸、馬來西亞與墨西哥外的生產選擇；既有廠區亦同步進行製程與設備調整，集中與極大化資源。

此外，英濟目前以微型雷射光機為基礎並整合AI技術，開發AI空間感測視覺運算模組，並獲經濟部專案肯定。據了解，該技術可應用於各式無人載具、機器人、智慧裝置等，相關專案將於2026年小量產與試行導入。