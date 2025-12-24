蜜望實唱旺MLCC需求
被動元件等電子元件代理商蜜望實（8043）昨（24）日於法說會指出，AI伺服器在功耗、穩定度與耐用性上的要求，正明顯改變積層陶瓷電容（MLCC）使用結構，不僅用量呈現倍數成長，對耐高溫、耐高壓與微縮化等高規格產品需求也同步拉升。
⭐2025總回顧
蜜望實董事長林訓民分析，AI伺服器與傳統伺服器的MLCC用量差距顯著，一般伺服器單機約使用2,000顆MLCC，AI伺服器平均用量則達2萬顆；若以目前市面主流AI機櫃如GB200、GB300架構觀察，每櫃MLCC用量接近45萬顆。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言