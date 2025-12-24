蜜望實唱旺MLCC需求

被動元件等電子元件代理商蜜望實（8043）昨（24）日於法說會指出，AI伺服器在功耗、穩定度與耐用性上的要求，正明顯改變積層陶瓷電容（MLCC）使用結構，不僅用量呈現倍數成長，對耐高溫、耐高壓與微縮化等高規格產品需求也同步拉升。

蜜望實董事長林訓民分析，AI伺服器與傳統伺服器的MLCC用量差距顯著，一般伺服器單機約使用2,000顆MLCC，AI伺服器平均用量則達2萬顆；若以目前市面主流AI機櫃如GB200、GB300架構觀察，每櫃MLCC用量接近45萬顆。