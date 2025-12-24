雷笛克喊話 要重返成長

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

雷笛克（5230）昨（24）日舉行法說會，公司表示，隨著子公司客戶群擴充，以及母公司車用產品持續放量，對2026年營運展望積極樂觀，預期營收將重回成長軌道。

⭐2025總回顧

雷笛克強調，積極轉型布局高附加價值產品，雖然今年因子公司群宏光電AI散熱產品出貨不如預期，導致整體營收較去年衰退，但母公司本業的專業照明，以及車用透鏡兩大產品線仍維持年增10%以上的表現。

雷笛克指出，車用透鏡已成為公司核心成長引擎，目前累積開發車用模具已達931套。車用營收比重已攀升至45%以上，實質營收貢獻正式超越專業照明。

雷笛克預期，目前車燈出貨應用分類中，以技術門檻較高、具備光型要求的頭燈與霧燈比重最高，約占60%至65%。

由於車用領域具備驗證期長且進入門檻高等特性，客戶關係穩固，公司將持續鎖定高附加價值頭的燈產品，以避開產業價格競爭壓力。

雷笛克強調，旗下產能主要集中於大陸東莞與揚州。由於光學透鏡為燈具效能關鍵零件，但占整體成本比重不高，現階段關稅成本多由客戶端吸收，與客戶關係連結緊密。

營收 法說會

延伸閱讀

彰濱光電浮板外海驚見浮屍 確認為福興50多歲男子、死因待相驗

陸：2030光電達1500萬千瓦

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱不違背職務收賄判4年10月

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

相關新聞

英濟大陸擴產 營運將回溫

機構件廠英濟（3294）昨（24）日召開法說會，董事長徐文麟指出，配合重要客戶訂單需求，上海新廠12月已動工，預計兩年內...

騰雲在手訂單逾5億元

新零售數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）昨（24）日舉行法說會，公司表示，在手訂單超過5億元，未來12至18月逐步...

雷笛克喊話 要重返成長

雷笛克（5230）昨（24）日舉行法說會，公司表示，隨著子公司客戶群擴充，以及母公司車用產品持續放量，對2026年營運展...

蜜望實唱旺MLCC需求

被動元件等電子元件代理商蜜望實（8043）昨（24）日於法說會指出，AI伺服器在功耗、穩定度與耐用性上的要求，正明顯改變...

萬達寵物 三招衝營運

萬達寵物（6968）昨（24）日召開法說會，宣布明年將專注於三大營運重點：總倉規劃、開設百貨店型以及新服務「分批取」，以...

合一四大新藥發展 邁步

合一（4743）創辦人路孔明昨（24）日表示，旗下四大新藥研發、試驗及上市版圖持續進展中，合一正持續從百分百的研發，朝向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。