雷笛克喊話 要重返成長

雷笛克（5230）昨（24）日舉行法說會，公司表示，隨著子公司客戶群擴充，以及母公司車用產品持續放量，對2026年營運展望積極樂觀，預期營收將重回成長軌道。

雷笛克強調，積極轉型布局高附加價值產品，雖然今年因子公司群宏光電AI散熱產品出貨不如預期，導致整體營收較去年衰退，但母公司本業的專業照明，以及車用透鏡兩大產品線仍維持年增10%以上的表現。

雷笛克指出，車用透鏡已成為公司核心成長引擎，目前累積開發車用模具已達931套。車用營收比重已攀升至45%以上，實質營收貢獻正式超越專業照明。

雷笛克預期，目前車燈出貨應用分類中，以技術門檻較高、具備光型要求的頭燈與霧燈比重最高，約占60%至65%。

由於車用領域具備驗證期長且進入門檻高等特性，客戶關係穩固，公司將持續鎖定高附加價值頭的燈產品，以避開產業價格競爭壓力。

雷笛克強調，旗下產能主要集中於大陸東莞與揚州。由於光學透鏡為燈具效能關鍵零件，但占整體成本比重不高，現階段關稅成本多由客戶端吸收，與客戶關係連結緊密。