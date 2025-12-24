騰雲在手訂單逾5億元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

新零售數位轉型解決方案業者騰雲科技（6870）昨（24）日舉行法說會，公司表示，在手訂單超過5億元，未來12至18月逐步認列，對後市發展有信心，在AI及數位產業快速發展下，可望持續成長。

騰雲表示，持續把技術能力轉為對客戶有用的解決方案，從零售產業出發，擴大到商業不動產、保險、交通、旅遊飯店、智慧工廠等領域。

騰雲指出，集團已經形成數位服務、AI與AIoT的技術與應用主體及數位營運商，並構成客戶數與客戶方案數成長、場域擴張、產業的擴張等三個成長主軸，並從平面的服務，進一步發展成為立體的解決方案。

國際策略夥伴方面，騰雲與Google合作雲端與AI，並與輝達攜手AI應用；今年成立泰國子公司，目前海外市場占比超過四成。

