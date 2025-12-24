合一四大新藥發展 邁步

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

合一（4743）創辦人路孔明昨（24）日表示，旗下四大新藥研發、試驗及上市版圖持續進展中，合一正持續從百分百的研發，朝向市場與商業化方向邁進。

合一昨日召開法說會，由創辦人路孔明主持。旗下新藥產品FB825異位性皮膚炎二期臨床試驗持續推動中，目前正進行皮下注射劑型人體二期試驗，經國際合作夥伴同意，增加收收納24人、預計收案114人，預計明年7月完成全部收案，2027年上半年完成解盲。

對於新藥SNS812新冠二期試驗後計畫，後續人體試驗因受到新冠疫情起伏，收案相對不易，目前歐洲國家表達高度合作意願，合作細節尚待溝通，樂觀看待後續發展。路孔明表示，新興變異株XFG及NB.1.8.1已成為主流，合計占全球新冠病例九成以上，以上所有新變異株都在SNS812有效抑制範圍內，未來兼具安全廣效、能涵蓋所有變異株的新一代藥物將是重點。

至於減重新藥SNS851研發進程，路孔明表示，預期明年完成第一期人體臨床試驗。本月進入澳洲人體臨床一期試驗申請流程，預定明年第1季啟動收案，明年第3季完成第一期臨床試驗。

路孔明表示，SNS851與GLP-1不同，是全新機制的減重新藥，不會抑制食慾並造成肌肉流失，合併GLP-1藥物治療效果有望加成。

至於已上市ON101傷口藥物的全球上市進度，合一表示，目前已獲得十國上市核准，目標明年在全球70國上市。

